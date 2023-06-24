O ödemeler erkene çekildi! Hesaplarınızı kontrol edin: 3 bin 552 TL para yatırılacak

Hükümetin bayram öncesi yapacağı aylık ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Milyonlarca kişiyi sevindirecek bu haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmasıyla birlikte geldi.

BUGÜN ÖDENECEK

Bayram öncesinde yaşlı ve engelli aylıkları erkene alındı ve bugünden itibaren ödemeler yapılacak. Toplamda 2,7 milyar lira tutarındaki aylıkların bugün başlayarak ödeneceği duyuruldu.

Bugün itibarıyla, 18-69 yaş arasındaki vatandaşlara 3 bin 522 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler bayram dolayısıyla erkene alınmış ve hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamasında, Temmuz ayı için yaşlı ve engelli aylıklarının bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Göktaş'a göre, 1,4 milyon vatandaş bu ödemelerden faydalanacak. Bu tutarın 1,5 milyar lirası yaşlılık aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olarak ödenecek. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programlarının uygulandığını ve bu vatandaşların her zaman desteklendiklerini vurguladı. Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının erkene alınarak bugünden itibaren hesaplara yatırıldığını belirten Bakan, toplamda 2,7 milyar TL tutarında bir ödeme yapılacağını ifade etti.

Bayram öncesinde yapılan bu ödemeler, milyonlarca yaşlı ve engelli vatandaşımızı sevindirecek ve yüzlerini güldürecek. Bu aylıklar, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına ve bayram sürecini daha rahat geçirmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, bu ödemelerin bayram tatilinin uzatılmasıyla birleşmesi, vatandaşların bayram sevincini daha da artıracak ve ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacaktır.

Hükümetin bu ödemeleri erkene alarak bayram öncesinde yapması, vatandaşlarımıza verdiği önemi ve duyarlılığı göstermektedir. Yaşlılık ve engellilik gibi zorlu süreçlerde bulunan vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu hissettiren bu destekler, sosyal devlet anlayışının bir yansımasıdır. Devletin, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik politikaları ve yardımları, toplumsal dayanışma ve adalet duygusunu güçlendirmekte ve vatandaşlar arasındaki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.