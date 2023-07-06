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O parayı ödediyseniz geri alabilirsiniz! Uzman isim açıkladı: Tek yapmanız gereken

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O parayı ödediyseniz geri alabilirsiniz! Uzman isim açıkladı: Tek yapmanız gereken
Ödenen binlerce para artık geri alınabilecek. Araç muayenesinde yeni dönem başlarken yapılması gerekenler açıklandı. Sürücüleri yakından ilgilendiren tüm detaylar haberimizde.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, araç muayenelerinde sürücülerin verdiği paraların geri alınmasının mümkün olduğunu açıkladı. Tüketici hakem heyetinin tarafından alınan kararla beraber ücretlerin geri iadesinin yapılacağı müjdesini verdi. Araç muayenesi, can güvenliği açısından önemli hala gelirken her yıl ya da 2 yılda bir yaptırılması zorunlu tutuldu. Ödemiş oldukları ücretleri geri alabilme imkanı sunuldu.

Trafik ve can güvenliği için olan araç muayenelerinde verilen paraların geri alınması için yapılması gerekenler uzman isimler tarafından açıklandı. Ticari araçlar için yılda bir binek arabalar için ise iki yılda bir zorunlu olan araç muayenelerinde bilinmeyenler ortaya çıktı. Saraçoğlu, tüketici hakem heyetinin davasında lehine karar alınarak ödediği paraları geri aldığını açıkladı. Araç muayenesi ücretlerinin geri alınabilmesi için sürücülerin başvuruda bulunması gerekiyor.

araç muayene

TÜVTÜRK'e giderek yapılan başvurular için 2023 yılında MTV oranı düşürülmesine rağmen araç muayenelerinde enflasyondan ötürü artışlar dikkatleri çekti. Bu durumda araç sahiplerinin ödedikleri ücretleri geri alabilmesinin mümkün olduğu açıklandı. Muayene ücretleri araç tipine göre farklılık gösterirken otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ödenecek miktar 1.130,44 TL, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 1.528,10 TL olarak ödeme alır. Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletlere ait muayene ücreti 575,84 TL ödeme yapar. 

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