O tarihte başvuru yapanlar yaşadı! Herkesten daha fazla maaş alacaklar: SGK'ya hemen...

Haziran ayında veya temmuz ayında başvuru yapmanın emekli aylığı üzerinde herhangi bir fark yaratmadığı belirtiliyor. Emekli aylığı hesaplanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançların güncel değeri kullanılıyor. Bu hesaplamada, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı dikkate alınıyor.



Dilekçe verildikten sonra, ilk olarak dilekçe verilen tarihten önceki en son yılın aralık ayı itibarıyla ortalama kazanç hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre, dilekçe 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında verilmişse ocak ayındaki emekli aylığı zammı ekleniyor. Dilekçe 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında verilmişse ise önceki yılın sonu itibarıyla hesaplanan kazanca ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor.

26 BİN LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR





Ancak temmuz ayında başvuru yapanlar, 5 Temmuz'da yapılacak emekli zammı ve refah artışından aynı şekilde yararlanıyor. Yani, başvurunuzu haziran ayında yapmanızla temmuz ayında yapmanız arasında emekli aylığı tutarı açısından bir fark bulunmuyor.

Ancak başvuru tarihine bağlı olarak emeklilik aylığının başlangıcı, bayram ikramiyesi ve çalışanlar için kıdem tazminatı gibi konuları etkiliyor. Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren bağlanıyor. Bu nedenle haziran ayında başvuranlar, temmuz ayında emekli aylığı almaya başlıyorlar. Bayram ikramiyesi ise bayramın içinde bulunduğu ayda ödeniyor. Dolayısıyla haziran ayında başvuru yaparsanız, Kurban Bayramı'nın olduğu temmuz ayında emekli aylığı almış oluyorsunuz ve bayram ikramiyesi de alabiliyorsunuz. Ancak temmuz ayında başvuru yaparsanız bayram ikramiyesinden mahrum kalabilirsiniz.

Ayrıca, temmuz ayı asgari ücretin yeniden belirlendiği ve memur ve emekli maaşlarının arttığı bir aydır. Bu da kıdem tazminatı tutarını etkileyebilir. Asgari ücrete yapılan zam oranı %34 olmuştur ve bu zamla birlikte en düşük kıdem tutarı 13.414 TL brüt olarak hesaplanacak. Ayrıca, memur maaşlarındaki artışlarla birlikte tavan tutarın da 25-26 bin TL seviyelerine çıkması beklenmektedir. Bu zamlar, hem asgari ücretle geçinenlerin hem de daha yüksek ücret alanların kıdem tazminatlarını artıracaktır.

Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında hangi başvuru zamanının avantajlı olacağını şu anda kestirmek zor görünüyor. Çünkü bu durum, enflasyonun seyri ve ekonomik büyüme oranlarına bağlıdır. Ayrıca, temmuz ayında enflasyonun üzerinde bir refah zammı yapılırsa ve yılın geri kalanında enflasyon mevcut seviyelerde devam ederse, başvuruyu bu yılın bitmesinden önce yapanlar avantajlı olabilir.