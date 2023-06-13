Öğrencilere bayram öncesi büyük destek! Hesaplara 1000 TL yatırılacak: Başvurmayan kalmasın

Öğrencilerin bayram öncesinde yüzünü güldürecek haberler verildi. 1000 TL ödemeler hesaplara geçecek! Başvurunuzu yapmayı unutmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 1000 TL ÖDEME BAŞLIYOR

Öğrencilerin yüzlerini güldürecek haberler netleşmeye başladı. Öğrencilere bayram öncesinde 1000 TL bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri kapsamında alınan öğrenciler için bayram harçlıkları 1000 TL olarak belirlendi.





Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bilgilere göre öğrencilere karşılıksız 1000 TL ödeme yapılacak. Üniversite öğrencilerinin faydalanacağı 1000 TL bayram harçlıkları ile ilgili başvurular e-Devlet sistemine giriş yaparak olacak. Başvuruların tarihleri ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihleri başladıktan sonra öğrenciler e-Devlet sistemine giriş yapıp online olarak başvurularını tamamlayabilecek. Bayram harçlıklarının 1000 TL olması bekleniyor ancak daha yüksek olması da beklentiler arasında yer alıyor.