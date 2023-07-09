  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Opel sıfır araç fiyatlarında şaha kalktı! Temmuz 2023 Opel otomobil fiyatları açıklandı

Opel sıfır araç fiyatlarında şaha kalktı! Temmuz 2023 Opel otomobil fiyatları açıklandı

Yayınlanma:
Opel sıfır araç fiyatlarında şaha kalktı! Temmuz 2023 Opel otomobil fiyatları açıklandı
Sıfır araç satın almak isteyenler internet sayfaları üzerinden fiyat araştırması yapıyorlar. OPEL 2023 Temmuz ayı için fiyatları açıkladı. En ucuz OPEL marka aracın fiyatı ortaya çıktı.

 

Bu ay OPEL markasının sıfır arabalarının fiyatları açıklandı. Sıfır araç almayı düşünenler, internet üzerinden fiyat araştırması yapıyor. OPEL, 2023 Temmuz ayı için fiyatları duyurdu ve en ucuz OPEL marka aracın fiyatı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

araba

OPEL MARKASI SIFIR ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

OPEL markası, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatları internet sitesi üzerinden duyurdu. Temmuz ayı fiyat listesine göre, Combo Cargo modeli 632.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte ayrıntılar...

opel marka

Corsa modeli ise 792.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Ayrıca, 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunulmaktadır. Corsa Elektrik modeli ise 1.205.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu model için 20.000 TL değerinde Eşarj kartı hediye edilecek ve 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunulmaktadır.

Mokka modeli ise 1.268.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimler sunulmaktadır. Mokka Elektrik modeli ise 1.468.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu model için de 20.000 TL değerinde Eşarj kartı hediye edilecek.

Crossland modeli 1.044.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecektir. Astra modeli ise 1.106.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Grandland modeli ise 1.544.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Bu model için 120.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca, 80.000 TL takas desteği ve 3 yıl üzerine ek 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediye edilecektir.

Son olarak, Combo Life modeli 821.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecektir. OPEL markası, çeşitli modelleri için farklı fiyatlar, ödeme seçenekleri ve kampanyalar sunarak müşterilere çeşitlilik sağlamaktadır. Bu güncel fiyat listesi ile sıfır OPEL araç sahibi olmak isteyenler, seçimlerini yapabilir ve uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatını değerlendirebilirler.

Ekonomi
Mutfak tüpünde patlama yaratan fiyatlar! Büyük zam duyuruldu: Ankara, İstanbul, İzmir güncel tüp fiyatları
Mutfak tüpünde patlama yaratan fiyatlar! Büyük zam duyuruldu: Ankara, İstanbul, İzmir güncel tüp fiyatları
Altınını yastık altında saklayanlar dikkat! O banka kampanyayı duyurdu: Parayı ikiye katlayacak
Altınını yastık altında saklayanlar dikkat! O banka kampanyayı duyurdu: Parayı ikiye katlayacak
O bankadan baş döndüren kampanya! 2025 yılına kadar ücretsiz yapılabilecek
O bankadan baş döndüren kampanya! 2025 yılına kadar ücretsiz yapılabilecek
Bedelli askerlikte yeni tarife belli oldu! İşte ödenecek yeni miktar
Bedelli askerlikte yeni tarife belli oldu! İşte ödenecek yeni miktar
TC kimlik numaranızla ATM'lerden kontrol edin! Bakanlık hesaplara para yatırdı
TC kimlik numaranızla ATM'lerden kontrol edin! Bakanlık hesaplara para yatırdı
Zam bekleyen memurlara büyük şok! Maaşlar 4000 TL eksik yatacak: İşte nedeni
Zam bekleyen memurlara büyük şok! Maaşlar 4000 TL eksik yatacak: İşte nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi! Heyecanlandıran zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi! Heyecanlandıran zam açıklaması