Opel sıfır araç fiyatlarında şaha kalktı! Temmuz 2023 Opel otomobil fiyatları açıklandı

Bu ay OPEL markasının sıfır arabalarının fiyatları açıklandı. Sıfır araç almayı düşünenler, internet üzerinden fiyat araştırması yapıyor. OPEL, 2023 Temmuz ayı için fiyatları duyurdu ve en ucuz OPEL marka aracın fiyatı da ortaya çıktı. İşte detaylar...





OPEL MARKASI SIFIR ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

OPEL markası, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatları internet sitesi üzerinden duyurdu. Temmuz ayı fiyat listesine göre, Combo Cargo modeli 632.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte ayrıntılar...





Corsa modeli ise 792.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Ayrıca, 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunulmaktadır. Corsa Elektrik modeli ise 1.205.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu model için 20.000 TL değerinde Eşarj kartı hediye edilecek ve 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunulmaktadır.

Mokka modeli ise 1.268.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimler sunulmaktadır. Mokka Elektrik modeli ise 1.468.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu model için de 20.000 TL değerinde Eşarj kartı hediye edilecek.

Crossland modeli 1.044.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecektir. Astra modeli ise 1.106.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Grandland modeli ise 1.544.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Bu model için 120.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca, 80.000 TL takas desteği ve 3 yıl üzerine ek 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediye edilecektir.

Son olarak, Combo Life modeli 821.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecektir. OPEL markası, çeşitli modelleri için farklı fiyatlar, ödeme seçenekleri ve kampanyalar sunarak müşterilere çeşitlilik sağlamaktadır. Bu güncel fiyat listesi ile sıfır OPEL araç sahibi olmak isteyenler, seçimlerini yapabilir ve uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatını değerlendirebilirler.