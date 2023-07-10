Otomobil almak isteyenlere kara haber ulaştı! Fiyatlara dev zam: KDV tokadı atıldı

Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılması, otomobil sektöründe fiyatları etkiledi. Otomobil fiyatlarına yapılan zamla birlikte, araç almak isteyenler için maliyetler arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KDV oranları yeniden belirlendi ve yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20'ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10'a çıkarıldı.



OTOMOBİL FİYATLARINA KAÇ TL ZAM GELDİ?





Bu kararın ardından, otomobil fiyatlarına yaklaşık 17 bin TL'lik bir zam geldi. Yani, ortalama bir aracın fiyatı bu zamla birlikte arttı. Örneğin, 1 milyon TL'lik bir aracın fiyatı 1 milyon 16 bin 950 TL'ye yükseldi.

Bu zam, otomobil almayı planlayanlar için beklenmedik bir ek maliyet anlamına geliyor. Otomobil sektöründe bu zamla birlikte fiyatlar yeniden düzenlenirken, tüketicilerin bütçelerini gözden geçirmeleri ve yeni fiyatlarla uyum sağlamaları gerekecek.

Otomobil fiyatlarındaki bu artış, tüketicilerin otomobil tercihlerini etkileyebilir ve daha düşük fiyat aralığındaki modellere yönelmelerine neden olabilir. Aynı zamanda, ikinci el otomobil piyasasında da talep ve fiyatlar üzerinde etkiler görülebilir.

KDV oranındaki bu artışın, otomobil sektöründe fiyatları nasıl etkileyeceği ve tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl değiştireceği ilerleyen dönemlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.