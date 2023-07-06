Otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi! O markalardan peş peşe zam duyurusu

Otomobil alacaklara kötü haber geldi. Seçimlerin hemen sonrasında döviz kurunun hareketlenmesiyle araçların fiyatlarında da artış görüldü. Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber otomobil markasının toplam 14 modeline yüzde 14 zam yapıldı. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar...