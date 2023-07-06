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Otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi! O markalardan peş peşe zam duyurusu

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Otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi! O markalardan peş peşe zam duyurusu
Otomobil alacaklara kötü haber geldi. Seçimlerin hemen sonrasında döviz kurunun hareketlenmesiyle araçların fiyatlarında da artış görüldü. Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber otomobil markasının toplam 14 modeline yüzde 14 zam yapıldı. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar...

Enflasyon oranlarının artmasıyla beraber her alandaki artışların sonrasında otomotiv sektörünü derinden sarsıldı. Otomobil markası yüzde 15'lere varan zamla karşılaşmasıyla alıcılar kara kara düşünmeye başladı. Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber otomobil sektöründeki büyük 5 markadan dev artış yapıldı.

Otomobil

OTOMOBİL MARKALARIN ORANLARI

Volkswagen’in Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Amarok, Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 6-8.

Peugeot’un 208, e-208, 2008, 308, 3008, 408, 508, Rifter ve Partner Van modellerine yüzde 12-15.

Citroen’in C3, C-Elysee, C3 Aircross, C4, e-C4, C4X, e-C4X, C5 Aircross, Berlingo ve Berlingo Van modellerine yüzde 10-12.

Skoda’nın Fabia, Kamiq, Scala ve Octavia modellerine yüzde 8-9

Leapmotor’ın T03 modeline yüzde 15,3.

Renault ve bünyesinde Dacia’nın 12 modeline ortalama yüzde 12.

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