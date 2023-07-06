Otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi! O markalardan peş peşe zam duyurusu
Enflasyon oranlarının artmasıyla beraber her alandaki artışların sonrasında otomotiv sektörünü derinden sarsıldı. Otomobil markası yüzde 15'lere varan zamla karşılaşmasıyla alıcılar kara kara düşünmeye başladı. Temmuz ayının ilk haftasıyla beraber otomobil sektöründeki büyük 5 markadan dev artış yapıldı.
OTOMOBİL MARKALARIN ORANLARI
Volkswagen’in Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Amarok, Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 6-8.
Peugeot’un 208, e-208, 2008, 308, 3008, 408, 508, Rifter ve Partner Van modellerine yüzde 12-15.
Citroen’in C3, C-Elysee, C3 Aircross, C4, e-C4, C4X, e-C4X, C5 Aircross, Berlingo ve Berlingo Van modellerine yüzde 10-12.
Skoda’nın Fabia, Kamiq, Scala ve Octavia modellerine yüzde 8-9
Leapmotor’ın T03 modeline yüzde 15,3.
Renault ve bünyesinde Dacia’nın 12 modeline ortalama yüzde 12.
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