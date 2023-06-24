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Otomobil satışlarında flaş karar! Artık o sınırı aşamayacaklar

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Otomobil satışlarında flaş karar! Artık o sınırı aşamayacaklar
Araç almak isteyen insanlar piyasada yaşanan fahiş fiyatlardan epey mağdur oluyor. Peki araç fiyatlarında yeni sınırlama ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Vatandaş sıfır araçların yanından geçemezken artık ikinci el araç piyasasında da fahiş yükselişler yaşanıyor. Ancak artık fiyatlar sınırlandırılıyor! Vatandaşın yüzü gülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ FİYATLARINA SINIRLAMA GELİYOR

İkinci el araç piyasasında yaşanan fahiş yükselişler ve stoklama sorununun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı araç satıcılarına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirmişti. Araçlar sıfır alındıktan sonra 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometre tamamlanmadan satılamıyordu. 

Araç Fiyatlarına Yeni Düzenleme

Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde sona erecekti ancak Bakanlık süreyi 6 ay süreyle daha uzattı. Bireysel satışlarda da artık 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması geçerli olacak ve kuralı ihlal eden vatandaşlar büyük cezalarla karşı karşıya kalacak. İnternet ortamında yapılan ikinci el araçlardaki fahiş fiyatların durması için de bazı önlemler alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konu ile ilgili şunları söyledi; 'İnternet ortamında satılan araçların fiyatları sıfır araçları geçemeyecek. Bu konuyla ilgili bütün internet siteleriyle görüştük. Temmuz Ağustos ayı gibi fiyatlarda bir dengeleme gelecek.' 

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