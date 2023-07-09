Otomobilini satmak isteyenler dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ceza alacak

Ticaret Bakanlığı, son açıklamasıyla, ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışında sıkça karşılaşılan bir soruna çözüm getirmek amacıyla yeni bir düzenleme yapacağını duyurdu. Bu düzenleme, "Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak" şeklinde bir kararı içeriyor.

Bu yeni kararın amacı, ikinci el araç pazarında yaşanan haksız rekabetin ve yanıltıcı ilanların önüne geçmek ve tüketicilerin daha adil bir ticaret ortamına sahip olmalarını sağlamaktır. Son yıllarda, birçok satıcı, araçlarının gerçek değerini yansıtmayan bir şekilde, satış bedelini düşük göstererek ilanlar yayınlamaktaydı. Bu durum, alıcıların yanıltılmasına ve araçların gerçek değerini anlamalarını zorlaştırmaktaydı.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte, artık satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak. Bu ceza, satıcılara caydırıcı bir etki yaparak yanıltıcı ilanların önüne geçmeyi hedefliyor. Böylelikle tüketiciler, araçların gerçek değerini daha doğru bir şekilde değerlendirebilecekler.

Bu düzenleme, tüketici haklarının korunması ve adil ticaretin sağlanması açısından oldukça önemli bir adımdır. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenini sağlamak ve ikinci el araç ticaretinde şeffaflığı artırmak için bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtmektedir.



1 OCAK TARİHİNE KADAR KISITLANACAK





Yapılan düzenleme gereği, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlanacak. Bu düzenlemeye aykırı olarak verilen her bir ilan, Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak değerlendirilecek ve ilanları verenlere ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Düzenlemenin yayımlanmasının ardından ilan sitelerindeki taşıt ilanlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği tespit edildi. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler de Ticaret Bakanlığı'na ulaştı.

Bu düzenlemeyi dolanmak amacıyla tüketiciyi yanıltıcı ve gerçeklik taşımayan ilanlar da ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve ilanları verenlere Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanabilecektir. Bu doğrultuda, ilan platformlarıyla görüşmeler yapıldı. Üyelerinin bu kısıtlama konusunda uyarılması ve tedbirlerin alınması hususunda gerekli adımların atılması sağlandı.