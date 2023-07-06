Özel bankalara Merkez Bankası ayarı! Artık doğrudan verilecek

Merkez Bankası kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu döviz talepleri üzerine özel bankalara ihtiyaç olan döviz kurları verildi. TCMB Kur Korumalı Mevduat dönüşü için özel bankalara verilecek teminat belirlendi.

Bankalar üzerinden yapılan işlemlerde komisyon alınmayacağı belirtilirken teminat ve limit şartına bakılmayacağı duyuruldu. 500 bin dolar ya da euro olarak belirlenirken kaynak aktarımı döviz piyasalarda işlemler tamamlandı.





Bankalar tarafından yapılacak olan döviz ödemelerde bankaların işlemlere ait olan sorumluluklar yerine getirilmesinden sonra tamamlanacağı belirtildi. İşlemlerin saat aralığı 13.30 - 15.00 aralığında olurken TCMB üzerinden işlemler 11.00'da ilan edilir.