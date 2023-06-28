  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Özgür Demirtaş doların kaç TL olacağını açıkladı! Peş peşe uyarıları gündem oldu

Özgür Demirtaş doların kaç TL olacağını açıkladı! Peş peşe uyarıları gündem oldu

Yayınlanma:
Özgür Demirtaş doların kaç TL olacağını açıkladı! Peş peşe uyarıları gündem oldu
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun rekor seviyelere yükselmesinin ardından yeni bir tahminini paylaştı. Demirtaş, ekonomik analizlerine dayanarak geleceğe yönelik bir öngörüde bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurundaki rekorun ardından yeni beklentisini paylaştı. Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'nin 26 seviyesini aşarak rekor kırmasının ardından Demirtaş, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ BOMBAYI PATLATTI! 28'E KADAR YOLU VAR

dolar tl

Demirtaş, paylaşımında "Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım..." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamasıyla dolar/TL kurunda daha da yükseliş öngördüğünü belirtti.

Ayrıca, Demirtaş'ın bir önceki paylaşımında ise ülkenin batmasına eşdeğer sonuçlara dikkat çekti. Ülkelerin bakkal dükkanı gibi batmadığını ancak halkın fakirleşeceğini, orta direğin çökeceğini ve alım gücünün düşeceğini belirtti. Bu durumun ülkelerin batmasına eşdeğer olduğunu vurguladı.

Dolar/TL kurundaki rekor kırılmasının ardından faiz kararının etkisiyle döviz kurlarında günlük yükselişler yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Dolar/TL'nin 26,04 seviyesini, Euro/TL'nin ise 28,40 seviyesini gördüğü ifade edildi. Aynı şekilde gram altında da 1600 TL seviyesinin aşılarak rekor tazelendi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Kur korumalı mevduatlar için stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı!
Kur korumalı mevduatlar için stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı!
Nakit ihtiyacı olanlar hemen başvursun! O bankadan ihtiyaç kredisi kampanyası: Hemen ödeniyor
Nakit ihtiyacı olanlar hemen başvursun! O bankadan ihtiyaç kredisi kampanyası: Hemen ödeniyor
İşçiler dikkat! Bayram öncesi ek mesai kararı: Günlük 1000 TL üzeri...
İşçiler dikkat! Bayram öncesi ek mesai kararı: Günlük 1000 TL üzeri...
Ev sahiplerine kötü haber! Bu kez kazanan kiracılar olacak: Yeni düzenleme geliyor
Ev sahiplerine kötü haber! Bu kez kazanan kiracılar olacak: Yeni düzenleme geliyor
Temmuz ayında hesaplar sil baştan! Askerlik ve doğum borçlanması için artık bu miktar ödenecek!
Temmuz ayında hesaplar sil baştan! Askerlik ve doğum borçlanması için artık bu miktar ödenecek!
4A 4B 4C emeklilerinin cebi ferahlayacak! En düşük emekli maaşı resmen ortaya çıktı
4A 4B 4C emeklilerinin cebi ferahlayacak! En düşük emekli maaşı resmen ortaya çıktı
Birikmiş 30 bin TL parası olanlara müjde! Telefondan ucuz fiyata arsa satışı başladı
Birikmiş 30 bin TL parası olanlara müjde! Telefondan ucuz fiyata arsa satışı başladı