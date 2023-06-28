Özgür Demirtaş doların kaç TL olacağını açıkladı! Peş peşe uyarıları gündem oldu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurundaki rekorun ardından yeni beklentisini paylaştı. Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'nin 26 seviyesini aşarak rekor kırmasının ardından Demirtaş, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ BOMBAYI PATLATTI! 28'E KADAR YOLU VAR





Demirtaş, paylaşımında "Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım..." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamasıyla dolar/TL kurunda daha da yükseliş öngördüğünü belirtti.

Ayrıca, Demirtaş'ın bir önceki paylaşımında ise ülkenin batmasına eşdeğer sonuçlara dikkat çekti. Ülkelerin bakkal dükkanı gibi batmadığını ancak halkın fakirleşeceğini, orta direğin çökeceğini ve alım gücünün düşeceğini belirtti. Bu durumun ülkelerin batmasına eşdeğer olduğunu vurguladı.

Dolar/TL kurundaki rekor kırılmasının ardından faiz kararının etkisiyle döviz kurlarında günlük yükselişler yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Dolar/TL'nin 26,04 seviyesini, Euro/TL'nin ise 28,40 seviyesini gördüğü ifade edildi. Aynı şekilde gram altında da 1600 TL seviyesinin aşılarak rekor tazelendi.