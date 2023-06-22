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Özhaseki, Bakan Yardımcılarıyla Toplantı Yaptı

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Özhaseki, Bakan Yardımcılarıyla Toplantı Yaptı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile toplantı yaptı.

Ankara Özhaseki, Bakan Yardımcılarıyla Toplantı Yaptı

Ankara Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mehmet Özhaseki, paylaşımında, 'Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın.' ifadelerini kullandı.

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