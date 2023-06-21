Paraya ihtiyacı olana şipşak kredi! Akbank faizsiz kredi verecek: Başvuru için son günler

Bayrama yaklaşırken birçok vatandaş, sıfır faizli kredi seçeneklerini araştırıyor. Bu konuda Akbank, vatandaşlara sevindirici bir haber vererek sıfır faizli kredi detaylarını açıkladı. Akbank'ın duyurusu, birçok vatandaş tarafından merak edilen detayları içeriyordu.

AKBANK'TAN KREDİ KAMPANYASI





Akbank, bayram öncesi yeni bir kredi kampanyasıyla müşterilerini sevindirmeyi hedefliyor. Banka tarafından gönderilen mesajda, 0 faiz oranıyla 15.000 TL kredi verileceği belirtildi. Ayrıca, Hesapkurdu üyelerine özel olarak 1.350 TL chip para ödemesi yapılacağı da duyuruldu.

Akbank, yeni müşterilere özel olarak 0 faizle kredi imkanı sunacağını duyurdu. Özellikle Akbank Mobil uygulamasını kullanan müşterilere hoş geldin kampanyasıyla %0 faizli, 10.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunulacağı belirtildi.

Ayrıca, Akbank tarafından sıfır faizli avans kampanyası da duyuruldu. Bu kampanya kapsamında, Akbank Mobil kullanıcılarına %0 faizli taksitli avans imkanı sunulacak. 6 aya kadar vade seçeneğiyle, 10.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı ücretsiz olarak sunulacak.

Akbank aynı zamanda temmuz sonrasında emeklilere yeni fırsatlar sunacağını duyurdu. Özellikle promosyon ücretlerinde artışlar bekleniyor.