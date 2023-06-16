Paraya sıkışanlara hızır gibi yetişen kredi! O banka tek başvuruya 20 bin TL kredi verecek

Garanti BBVA Bankası, müşterilerine destek olmak amacıyla son derece avantajlı bir nakit kredi kampanyası düzenlemiştir. Bu kampanya ile ihtiyaç sahipleri, kolaylıkla başvuru yaparak 20.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI





Kredi başvuruları için Garanti Bankası, çeşitli yöntemler sunmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamaları, banka müşteri hizmetleri numaraları ve mobil uygulaması aracılığıyla istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hızlıca kredi desteği alabilirsiniz. Bu sayede, şubeye gitmek gibi zaman alıcı işlemlerle uğraşmadan kredi talebinizi iletebilirsiniz.

Garanti Bankası'nın İhtiyaç Kredisi kampanyası, müşterilere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaktadır. Emekli veya sigortalı olarak çalışan herkes bu kampanyadan yararlanabilir. İhtiyaç kredisi için 20.000 TL talep edenler, 36 aya varan vadelerle geri ödeme seçeneğiyle kredilerini kullanabilirler. Ayrıca, Garanti Bankası 3 ay erteleme imkanı da sunarak müşterilere ödeme planlarında esneklik sağlamaktadır. Bu şekilde, ödemeleri daha rahat bir şekilde planlayabilir ve finansal yükü hafifletebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvuruları için banka şubesine gitme zorunluluğu olmadığı gibi, Garanti Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz. Mobil uygulamayı kullanabilmeniz için Garanti Bankası müşterisi olmanız ve hesabınızın bulunması gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresi almanız da başvurunuzun tamamlanması için önemlidir. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonucunda, aynı gün içinde destek ödemesinden faydalanabilir ve 20.000 TL'lik kredi tutarı hesabınıza aktarılabilir. Garanti BBVA Bankası, bu kredi kampanyasıyla müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara kolaylık sağlamayı hedeflemektedir. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması ve kredinin hesaba aktarılması, müşterilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda kolaylık ve esneklik sunar.