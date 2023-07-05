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  3. Petrol fiyatlarında ibre tersine döndü! Peş peşe duyuruldu: Benzin, motorin, LPG almak isteyenler...

Petrol fiyatlarında ibre tersine döndü! Peş peşe duyuruldu: Benzin, motorin, LPG almak isteyenler...

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Petrol fiyatlarında ibre tersine döndü! Peş peşe duyuruldu: Benzin, motorin, LPG almak isteyenler...
Son zamanlarda benzin ve motorin fiyatlarındaki ardışık zamların etkisiyle, petrol fiyatlarının da etkileneceği öngörüleri doğrultusunda, Suudi Arabistan ve Rusya'dan iki önemli adım geldi. Suudi Arabistan, petrol üretimini gönüllü olarak günlük 1 milyon varil azaltma kararını bir ay daha uzatma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarındaki artışların etkisiyle akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol piyasasında, Suudi Arabistan ve Rusya'dan peş peşe yeni kararlar açıklandı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, üretim kısıntısı yapılacak ve üretim miktarı Ağustos ayında yaklaşık 9 milyon varil/gün seviyesine düşecek. Bu, son yıllarda kaydedilen en düşük üretim seviyesi olarak tarihe geçecek.

75,89 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

akaryakıt

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da benzer bir açıklama yaparak Rusya'nın petrol ihracatını azaltacağını duyurdu. Novak, Ağustos ayında ihracatın günlük 500 bin varil azaltılacağını belirtti ve bu adımın petrol piyasasının dengede tutulması çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Küresel petrol piyasasında arz sıkışıklığı endişeleri nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, ICE'de Brent petrolü 75,89 dolar seviyesinden işlem görüyor ve ham petrol ise 71,19 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Ekonomi
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