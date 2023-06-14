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Peugeot zamlara direnemedi! Haziran ayı fiyat listesinde flaş değişiklik: Araba almak isteyenler dikkat

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Peugeot zamlara direnemedi! Haziran ayı fiyat listesinde flaş değişiklik: Araba almak isteyenler dikkat
Peugeot, geçtiğimiz Haziran ayı enflasyonuna dayanamadı. Fiyatlar yükseldi! İşte detaylar...

Peugeot markasının, haziran ayı fiyat listesinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler araç fiyatlarına yansıdı ve zam oranları oldukça dikkat çekici oldu. Bu durum, araba almayı düşünenleri etkileyecek nitelikte.

Peugeot, zamlara direnemedi ve fiyatlarında önemli artışlar gerçekleştirildi. Haziran ayı itibarıyla Peugeot modellerinin fiyatlarına yansıyan bu değişiklikler, araba almayı düşünenlerin dikkatini çekmekte. Fiyat artışı oranlarına bakıldığında, oldukça önemli miktarlarda zam yapıldığı görülmektedir.

peugeot zam

Bu durum, Peugeot markasını tercih edenler için düşündürücü olabilir. Araba almak isteyenler, zamların etkisini göz önünde bulundurarak bütçelerini yeniden değerlendirebilirler. Ayrıca, alternatif markaları ve modelleri de gözden geçirmek, daha uygun fiyatlı seçenekleri araştırmak önem kazanmaktadır.

Haziran ayı fiyat listesinde yapılan flaş değişiklikler, Peugeot markasının pazar durumunu da etkileyebilir. Fiyat artışlarının satışları nasıl etkileyeceği ve müşteri tercihlerini nasıl etkileyeceği ilerleyen dönemlerde daha net bir şekilde görülecektir.

Peugeot 408 modeli, fiyatlarının mayıs ayında zamlanmasının ardından haziran ayında rekor bir yükselişle karşı karşıya kaldı. Otomobil fiyatları, mayıs ayının etkilerinin ardından güncellenmeye devam ediyor ve son günlerdeki döviz kurundaki radikal geçişle birlikte, zam miktarları 150 bin TL'yi aşan seviyelere ulaşıyor. Peugeot 408 için ise fiyatlar 200 bin TL seviyesine çıktı. Lansman döneminden sonra ilk defa mayıs ayında zam gören 408'in fiyatları, haziran ayıyla birlikte 200 bin TL gibi büyük bir sıçrama yaşadı. En pahalı versiyonu 1.569.000 TL'ye yükselen araç, başlangıç paketi ise 172.500 TL zamla 1.359.000 TL seviyesine ulaştı. Nisan ayını da dikkate aldığımızda, iki aylık süreçte 286 bin TL'lik bir artış görülüyor. 

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