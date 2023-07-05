Piyasaları karıştıran tahmin! Dr. Kıyamet açıkladı: Altın, dolar, borsada frtına geliyor

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 2008 mali krizindeki doğru tahminleriyle bilinen ve "Dr. Kıyamet" lakabıyla tanınan bir isim olarak piyasalara ilişkin şok edici tahminlerde bulundu. Roubini, ekonominin muhtemelen en azından hafif bir resesyona yol açacak bir "tropik fırtınaya" doğru gittiğini belirtti. Ekonomist, hafif bir gerilemenin bile hisse senedi fiyatlarına zarar verebileceği ve hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

HİSSE SENEDİ FİYATLARI ZARAR GÖREBİLİR





Roubini, daha önce de ABD ekonomisini vuracak bir stagflasyonist borç krizi için alarm vermişti. Salı günü Project Syndicate için yazdığı bir makalede dünya çapında bir resesyonun yaklaşmakta olduğu uyarısını yineledi. Önceki tahminlerinde dünya ekonomisinin finansal stres faktörleri içinde bir "Bermuda Şeytan Üçgeni" içinde olduğunu ifade etmiş olsa da, şimdi merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için çaba sarf ederken ekonomik gerilemenin daha olası hale geldiğini belirtti. Bu durum dünya ekonomisi ve piyasaları için hala önemli bir çalkantının mümkün olduğu anlamına geliyor.

Roubini, dört olası senaryoyu özetleyerek dünya ekonomisi için çeşitli senaryolar sunuyor: yumuşak iniş, "yumuşak" bir iniş, sert iniş ve stagflasyonist bir kriz. İkinci senaryonun, kısa ve sığ bir resesyonun gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğunu tahmin ediyor. Bununla birlikte, hafif bir durgunluğun bile ABD ve küresel hisse senetlerinde önemli düşüşlere neden olabileceğine dikkat çekiyor. Roubini, merkez bankalarının gözlerini kıstığı takdirde enflasyon beklentilerindeki artışın uzun vadeli tahvil faizlerini yükselteceğini ve sonuç olarak hisse senedi fiyatlarına zarar vereceğini de vurguladı.