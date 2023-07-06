Prefabrik ev sahibi olmak isteyenlere devlet desteği! Tam 300 bin TL tek şartla verilecek

Günümüzde, ev sahibi olmak Türkiye'de giderek daha da önem kazanmaktadır. Kiraya yapılan büyük harcamalar, insanları uygun maliyetli ev sahibi olma yollarını araştırmaya yöneltmektedir. Ancak emlak piyasasındaki yüksek fiyatlar, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı zorlaştırmaktadır. Bu durumdaki insanlar, en ekonomik şekilde nasıl ev sahibi olabileceklerini araştırmaktadırlar. Neyse ki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı vatandaşlara herhangi bir ödeme yapmadan ev sahibi olma imkanı sunmaktadır.

DEVLET 300 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİYOR





Bakanlık, prefabrik ev yapımı, en ekonomik ev sahibi olma yoludur. Prefabrik evler, betonarme evlere göre daha düşük maliyetli olmaktadır. Bu durum, düşük bütçeyle ev sahibi olmak isteyenlere ulaşılamaz bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı vatandaşlara 300 bin liraya kadar destek sağlamaktadır. Bu destek sayesinde, mütevazi prefabrik evler bedava olarak yapılabilir. Elbette, belirli şartlar bulunmaktadır.

Aile Bakanlığı'nın yardım yapacağı prefabrik evlerin yapılacağı arsa, başvuru sahibine ait olmalıdır. Başka birinin mülkiyetindeki arsaya Bakanlık tarafından destek verilmemektedir. Bu nedenle, öncelikle bir arsa sahibi olmanız gerekmektedir.

Kimler bu yardımdan faydalanabilir? Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli koşulların bir araya gelmesi gerekmektedir. Vatandaşın yaşadığı evin sağlıksız ve bakımsız olması gerekmektedir. Bu durumda, vatandaşın ve ailesinin sağlıklı bir eve taşınabilmesi için prefabrik ev yardımı verilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç sahibi olmanız da gerekmektedir. Herkes bu yardımdan faydalanamamaktadır. Muhtaçlık sınırında olan ailelere bu imkan sağlanabilmektedir.

Prefabrik ev yapımıyla ilgilenen firmalar, zaman zaman kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalar kapsamında, 55 metrekarelik prefabrik evler 289 bin 900 liraya yapılabilir. Bu evler, geniş olmayan aileler için ideal bir seçenek olmaktadır. Bu da devlet destekleriyle ev sahibi olabilen vatandaşların herhangi bir ücret ödemeden prefabrik ev sahibi olabileceklerini göstermektedir.