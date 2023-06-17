PTT sosyal yardım kasasını açtı! Hesaplara 2 bin 393 TL yatırılıyor: Hemen hesabınıza bakın

PTT aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemeleri yakından takip ediliyor. Peki sosyal destek ödemeleri şartları nedir? PTT ödemeleri nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 BİN 392 TL ÖDEMELER HESAPLARDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında hak sahibi vatandaşlara birçok farklı kategoride PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödemeler yapılıyor. Haziran ayında sosyal destek paraları 2 bin 392 TL ödemeler hesaplara yattı. 2023 senesinde toplamda 23 bin 704 TL sosyal destek ödemesi yapıldı. Sosyal destek ödemeleri için başvurular e-Devlet sistemine giriş yaparak online olarak yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da şahsen giderek yapılabiliyor.





E-Devlet aracılığıyla başvurusunu yapan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına girdikten sonra Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine fakirlik ödemesi, gebelik yardımı, şartlı eğitim desteği, doğum desteği, yaşlılık maaşı gibi birçok farklı alanda maddi güçlerinin sağlanabilmesi için yapılıyor. Sosyal yardım ödemelerinden faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor. Mavi kartı olanlar, ikametgah adresleri yurt dışında olanlar, 18 yaşından küçük vatandaşlar, hane içinde memur noter ve muhtar olarak çalışan, yurt dışı borçlanması olan kişiler ödemelerden faydalanamıyor. Sosyal destek ödemelerinin önümüzdeki sene için ne kadar zamlanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Sosyal hizmet modeli kapsamında olan yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi ödemeler artışlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.'