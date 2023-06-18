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PTT'ye başvuran daha az fatura ödeyecek! Kimlik kartıyla başvuran 260 TL alacak

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PTT'ye başvuran daha az fatura ödeyecek! Kimlik kartıyla başvuran 260 TL alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek. Faturalarınıza yardım için hemen PTT'ye gidin. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara fatura ödemelerinde destek sağlamak için PTT aracılığıyla yardım programı başlattı. PTT her ay elektrik, doğalgaz ve su faturalarının 260,19 TL'sini karşılamaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar T.C. kartlarıyla PTT'ye başvurabilirler. Destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere yapılır ve aylık olarak gözden geçirilir.

ptt destek

Elektrik tüketim desteği miktarı, hane halkının kişi sayısına göre değişir. Başvuru süreci, nüfus cüzdanı ve elektrik faturası gibi belgelerin sağlanmasını içerir. Onaylandıktan sonra ödemeler yapılır. Bu program, milyonlarca vatandaşa yardım sağlayarak faturaların yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

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