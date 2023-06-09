QNB Finansbank'ta hesabı olanlara duyuruldu! 3 gün içinde işlem yapılması gerekiyor: Süre geçerse...

QNB Finans Bankası resmi internet sayfasından müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. QNB Finans Bankasında hesabınız var ise bankaya uğramanız da fayda var. Detaylar haberimizde…







QNB FİNANSBANK BANKA HESAPLARI OLANLAR DİKKAT: 4 GÜN İÇİNDE İŞLEM YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR!

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında banka şubeleri aracılığıyla yapılan genel kredi başvuruları değerlendirilecek ve uygun bulunan vatandaşlara 24 ay vade ile 100.000 TL'ye kadar kredi kullandırılacaktır. Acil nakit ihtiyaçlarınızı bu kampanya ile karşılayın.

QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlediği şartlar dahilinde başvuruda bulunabilir. Başvuru süreci SMS veya mobil uygulama üzerinden kolaydır. T.C. Kimlik numarası ile yapılan başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylanan kredi tutarları vatandaşların hesaplarına anında geçecektir.

Kredi kampanyası ay sonuna kadar devam ediyor. Bu dönemde ihtiyaç kredisine başvurarak nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. QNB Finansbank, müşterilerine hızlı ve kolay kredi imkanı sunuyor.

QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, insanların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi seçeneklerden biridir. Kampanya kapsamında kullandırılan kredi miktarı, halkın acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeydedir. Ayrıca kampanyaya katılan vatandaşlar banka şubesine gitmeden kredi işlemlerini mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Lütfen kampanyanın son 4 gün içinde sonlanacağını unutmayın. Şimdi başvurarak tüketici finansmanının potansiyelinden yararlanabilirsiniz. QNB Finansbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına her zaman duyarlı olduğunu göstermektedir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 24 ay vade ile 100.000 TL'ye varan kredi seçenekleri sunulacak. Hızlı ve kolay bir uygulama, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olabilir.

Başvuru için QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanın veya T.C. Kimlik numaranızı 5030'a gönderin. Başvuru süreci çok hızlı ve kolaydır.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası'na hemen başvurarak nakit ihtiyacınızı karşılayın. Kampanya 4 gün sonra sona eriyor. Banka şubesine gitmeden veya mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirin. Başvurunuz onaylandıktan sonra hemen incelenecek ve kredi tutarı doğrudan hesabınıza aktarılacaktır.