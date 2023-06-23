Renault çok satan modelini Türkiye'ye getirdi! Bu fiyata sıfır araba yok: Kapış kapış satılacak

Ülkemizde büyük ilgi gören Renault, yeni SUV modelini Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Kwid modeli, herkesin merakla beklediği bir araç olarak öne çıkartılırken detaylar araştırılmaya başlandı. İşte Renault Kwid teknik özellikler haberimizde.

RENAULT KWİD TEKNİK ÖZELLİKLER

1 litrelik atmosferik motora sahip olurken 67 beygir güç üretilir. Aracın tok değeri 91nm'dir.

279 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunan otomobilin yakıt tankı ise 28 litredir. Otomobilin deposu 600 TL'nin altında doldurulur.

Araç uzunluğu 3.731 metre

Genişlik 1.579 metre

Yükseklik 1.490 metre





KWİD TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKARTILDI

Renault Kwid'in dikkat çeken modelleri arasında yer alırken yakın zamanda ülkemizde satışa sunulacağı dört gözle bekleniyor. Fransız otomobil devi, Asya pazarında popüler olan bazı modellerini Avrupa'da getirme planları yapılmaya başlandı.

Renault Kwid'in Türkiye'deki fiyatının 550 bin TL ile 600 bin TL arasında olması tahmin ediliyor.

Otomobilin yurt dışındaki satış fiyatı, vergiler dahil 350 bin TL'dir.

Renault Kwid, şehir içi kullanım için ekonomik olarak cepleri rahatlatır.