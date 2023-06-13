Sabah saatlerinde duyuruldu! Bir zam daha geldi: 850 TL'den 1.300 TL'ye yükseldi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) eğitim ve kurslarına zam üstüne zam duyurusu geldi. 18 Kasım 2017'de kurulan ve Temmuz 2018 yılında faaliyete başlayan kurumun ‘helal sertifika' vermesiyle ülkeye paralar kazandırılacağı iddiaları gündeme damgasını vurdu. Yüzde 114 zam gelmesiyle beraber bu defa Helal Kozmetik Standardı Eğitim Kursu için zam yaptı.

850 TL'DEN 1.300 TL'YE YÜKSELDİ

Eğitimler verilmesiyle beraber katılan kişilere 'katılım sertifikası' düzenleniyor. Kursa katılabilecek kişi sayısı en fazla 20 kişi olarak sınırlandırılır. Helal kozmetik standardı ve uygulaması hakkında bilgi almak isteyenler için geçtiğimiz Eylül ayında düzenleme yapıldı.

Kurs ücreti kişi başı 850 TL olurken 9 aylık süre zarfında yüzde 53 artışla beraber 2021 yılında 1.000 TL olurken 2022 senesinde 1.400 TL olarak güncellendi. Helal Uygunluk Kursu'na bu sene yüzde 114 zam yapıldı.





BÜTÇE ARTTI

Kurulduğu yıldan bu zamana kadar iş yapmayan ve yüksek bütçeden ötürü eleştiriler yapıldı. 2022 yılı bütçe 9 milyon 390 bin TL olarak belirlendi. Fakat kurum ek ödemeleriyle beraber bütçe 13 milyon 815 TL olarak açıklandı.

HAK'ın 2023 yılı bütçesi ise 2.4 katlanarak 22 milyon 816 bin TL'ye yükseldi. HAK'ın bütçesi kurulduğu yıl 7 milyon 743 bin TL'ydi.