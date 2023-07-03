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Şakkadanak Necmettin doları olanları uyardı! Bayram bitmeden mutlaka yapın

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Şakkadanak Necmettin doları olanları uyardı! Bayram bitmeden mutlaka yapın
Ekonomist Necmettin Batırel, elinde döviz bulunanlara dikkat çeken bir çağrıda bulunarak doların sürekli olarak gerileyeceğini söyledi. İşte detaylar...

Ekonomist Necmettin Batırel, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir çağrı yaparak doların düşeceği yönünde tahminlerde bulundu.

BATIREL'DEN OLAY AÇIKLAMA: "SATIN DOLARLARI"

dolar

Dolar kurunun 26 liralara çıkarak rekor seviyeye ulaşmasıyla ilgili olarak Batırel, Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervlerinde kaydedilen büyük artışa dikkat çekti. Geçen hafta 8.5 milyar dolarlık bir artışla rezervlerin 107.5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca, Körfez ülkelerinden görülmemiş bir sermaye akımının başladığını ifade etti. Bu durumun doları satın alanların ve kurun gücünü zayıflatan unsurları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Batırel, "Satın dolarları, kur kalesi yıkılıyor" şeklinde bir açıklama yaparak doların düşeceği yönünde bir öngörüde bulundu.

Bu gelişmeler doğrultusunda, doların düşüş trendine gireceği beklentisi ekonomist Necmettin Batırel tarafından dile getirildi. Ancak, finansal piyasaların karmaşık ve dinamik doğası göz önüne alındığında, döviz kurlarının gelecekteki hareketlerinin tam olarak tahmin edilemeyeceği unutulmamalıdır.

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Ekonomi
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