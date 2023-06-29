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Selçuk Geçer doları olanları uyardı! Bayram sonrasına dikkat: Bu seviyeyi görecek

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Selçuk Geçer doları olanları uyardı! Bayram sonrasına dikkat: Bu seviyeyi görecek
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar için kritik yorumlar yaptı. 10 gün içinde dolar 40 TL mi olacak? İşte detaylar...

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların gidişatıyla ilgili önemli açıklamalar yaparak, yaklaşan Kurban Bayramı sonrasında dikkat çekici bir durumu işaret etti. Geçer, döviz kurunda güncellemeler yaparak yatırımcılarına seslendi ve 10 gün sonra doların ne seviyelere çıkabileceğini tahmin etti.

selçuk geçer dolar

Geçer'in tahminlerine göre, Kurban Bayramı sonrasında doların 35-40 seviyelerine yükselebileceği öngörülmektedir. Ünlü ekonomist, doların uzun bir süredir baskı altında olduğuna dikkat çekerek, aslında gerçek değerinin zaten bu seviyelerde olduğunu vurguladı. Yani, Geçer'e göre doların mevcut değeri, piyasadaki düşük seviyelerinden daha yüksek olmalıdır.

Bu açıklamalarıyla Selçuk Geçer, yatırımcılara doların geleceği konusunda bir yol gösterici olarak ortaya çıktı. Ancak, ekonomik piyasalar birçok faktöre bağlı olduğu için, bu tahminlerin kesinlik kazanması için diğer verilerin ve olayların da dikkate alınması gerekmektedir.

Doların değeri birçok etkene bağlı olarak dalgalanabilir ve ekonomi politikaları, küresel piyasalar, faiz oranları, jeopolitik gelişmeler gibi faktörler bu dalgalanmalarda etkili olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar doların geleceğiyle ilgili kararlarını verirken geniş bir perspektiften bakmalı ve uzman görüşlerini takip etmelidir.

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Ekonomi
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