SGK'dan toplu para ödeme müjdesi! 4A 4B 4C'liler yararlanacak: 5 yıl detayına dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tüm çalışanları sevindiren bir haber paylaşıldı. Çalışanlara ve emeklilere çeşitli ayrıcalıklar sunan SGK, şartları taşıyan kişilere toplu para ödemesi yapacak.

Kent Gündemi sitesinde yer alan habere göre, SGK çok sayıda kişinin yararlanabileceği toplu para ödemelerini devreye sokuyor. Önceki yıl milyonlarca lira emzirme ödeneği veren kurum, 91 milyon lirayı aşkın da rapor parası ödedi. Yeni bilgiler ile 4A 4B 4C^li sigortalılar toplu para ödemesi alabilecek.

4A 4B 4C’lilere toplu para ödemesi yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu belirli şartları taşıyan sigortalılara toplu para ödeme kararı aldı. Bu kapsamda kurum doğum yapan kadın çalışanlara sağladığı emzirme ödeneği ile ailelere destek sağlıyor. 2022 yılında yüz milyonlarca lira ödenek ayrılan bu yardımlar neticesinde çok sayıda çalışanın geçim derdine ortak olundu.

Emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşin doğum yapması halinde sigortalı erkeklere verilmektedir. Bu ödeme aylık 316 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödenekten yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Buna göre doğum öncesindeki en az 1 yıl içerisinde en az 120 gün prim ödemesi yapmış olmak, herhangi bir prim borcunun bulunmaması ve doğumun canlı olarak gerçekleşmesi şartları aranmaktadır.

Bu ödemeyi toplu bir şekilde almak da mümkündür. Ödemeler için herhangi bir başvuru yapma durumu olmamakla birlikte hak sahipleri 5 yıl içerisinde ödemelerini ATM’lerden çekebileceklerdir. 5 yılın sonunda çekilmeyen ücretler ise geri alınmaktadır.

Kaynak: https://www.kentgundemi.net/ekonomi/sgk-az-once-duyurdu-ssk-bagkur-emekli-sandigi-emeklilerine-mujde-toplu-para-odenecek-87h