SGK'dan toplu para ödemesi geliyor! Şartı sağlayan 4A 4B 4C'lilere 34.000 TL para ödenecek!

Emeklilerin yüzü bu haberlerle gülüyor! Erken emekli olmak isteyenlere bu tutarlarda ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİĞE ÖDEMELER

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularını tamamladı. EYT başvuruları devam ederken maaşlarını geç alan EYT'lilere güzel haber geldi. 2 Haziran tarihinden itibaren maaşı bağlanmayan emekliler avans başvurusu yapabilecek. SGK genelgesine göre emeklilik başvurusu yapan ancak 90 gün içinde maaşı bağlanmayan vatandaşlar avans başvurusu yapabilecek.





Avans düzenlemesiyle emeklilik maaşını alamayan emekli vatandaşların maddi anlamda rahatlaması planlanıyor. İşlemleri henüz bitmeyen EYT'lilerin ise maaşları bu sebeple bağlanmamış olabiliyor. Avans miktarları 90 gün üzerinden hesaplanıyor ve net asgari ücretin üç katını ve gelirler için net asgari ücretin iki katını geçmeyecek şekilde SGK tarafından hesaplanıyor. 3 asgari ücret ise güncel olarak 34 bin 206 TL oluyor. Eğer bütün işlemlerinizi tamamlamanıza rağmen emekli maaşınız 90 gün sürede bağlanmadıysa avans başvurularınızı SGK aracılığıyla oluşturabiliyorsunuz.