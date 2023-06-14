Sıfır araçlara peş peşe zam geldi! 7 marka o modellerinde zam yaptı: İşte yeni fiyat listesi

Döviz kurundaki sürekli yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, sıfır kilometre araçlar üzerinde yeni bir zam dalgasının başlamasına neden oldu. Bu durum, birçok otomobil markasının fiyatlarını güncellemesine yol açtı. Son dönemde, toplamda 7 otomobil markası 37 farklı modeline zam yapma kararı aldı.





Özellikle seçim sonrası döviz kurundaki rekor artışlar, otomobil fiyatlarında büyük bir zam fırtınası yaşanmasına neden oldu. Sadece bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat gibi markalar, araçlarının fiyatlarını %4 ile %5 arasında artırdı. Daha öncesinde ise 11 otomobil markasında fiyatlar yaklaşık %10 oranında yükselmişti.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yedi otomobil markasının toplamda 37 farklı modeline yapılan yeni zamları duyurdu. Bu markaların araçlarına uygulanan zam oranları şu şekildedir:

Renault:

Clio: %5 zam

Megane: %5 zam

Captur: %4 zam

Fiat:

Egea: %4 zam

Tipo: %4 zam

Doblo: %5 zam

Seat:

Ibiza: %5 zam

Leon: %5 zam

Arona: %4 zam

Volkswagen:

Golf: %4 zam

Polo: %5 zam

Passat: %4 zam

Ford:

Focus: %5 zam

Fiesta: %4 zam

Kuga: %4 zam

Opel:

Corsa: %5 zam

Astra: %5 zam

Crossland: %4 zam

Peugeot:

208: %5 zam

308: %5 zam

2008: %4 zam

Bu markaların diğer modellerine de benzer oranlarda zam yapıldığı düşünülmektedir, ancak Emre Özpeynirci'nin paylaşımında özellikle bu 37 modelin zamlandığı vurgulanmaktadır. Döviz kurundaki yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle otomobil fiyatlarında zam trendinin devam ettiği görülmektedir.