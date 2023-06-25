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Sıfır otomobilde bu fiyat hayal değil! O markanın modeli 250 bin TL'ye satılacak

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Sıfır otomobilde bu fiyat hayal değil! O markanın modeli 250 bin TL'ye satılacak
Changan, Türkiye pazarına sunacağı Alsvin modeli ile otomobil severlerin büyük ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bu uygun fiyatlı araç, yüksek performansı, çekici tasarımı ve benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor. Alsvin, Türkiye'deki otomotiv pazarında fark yaratacak bir seçenek olarak görülüyor. Ayrıntılar haberimizde...

Changan, Türkiye otomotiv pazarında önemli bir ilgi odağı haline gelirken, beklenen araç modellerinden biri olan Alsvin dikkat çekiyor. Changan Alsvin, uygun fiyatı ve cazip özellikleriyle Türkiye'de büyük bir beğeni toplamayı hedefliyor.

CHANGAN ALSVİN NE KADAR?

cahngan

Changan Alsvin, ekonomik otomobil modelleri arasında öne çıkıyor ve Fiat'ın Egea modeliyle rekabet ediyor. Changan Alsvin, uygun fiyatıyla birçok otomobilseverin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Türkiye'ye gelecek olan Changan Alsvin modeli, tahminlere göre 99 beygirlik bir benzinli motora, manuel şanzımana ve 2 adet hava yastığına sahip olacak. Donanım açısından Fiat Egea'nın temel paketiyle benzerlik göstereceği düşünülüyor. Alsvin'in cazip fiyatıyla birlikte büyük bir talep görmesi bekleniyor.

Çin'in Uygun Fiyatlı Otomobili: Changan Alsvin

Çin'in ünlü otomobil üreticisi Changan, Türkiye pazarına Alsvin modeliyle adım atmayı planlıyor. Alsvin, Changan'ın en uygun fiyatlı aracı olarak biliniyor. Yurtdışında ortalama olarak 160 bin TL civarında satılan bu modelin, Türkiye'ye gelmesiyle birlikte vergilerle birlikte fiyatının 250 bin TL'ye kadar çıkabileceği düşünülüyor. Bu beklenen fiyat gerçekleşirse, Alsvin'in büyük bir ilgiyle karşılaşması muhtemeldir.

Changan Alsvin, Türkiye otomotiv pazarında fark yaratmayı hedefliyor. Uygun fiyatı, çekici tasarımı ve özellikleriyle otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmayı amaçlıyor.

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