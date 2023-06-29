Sıfır otomobilde devir değişiyor! Artık bayiden değil oradan teslim dönemi başladı

Son 15 gündür, Haydarpaşa Garı'nın yanındaki eski siloların bulunduğu boş alan, yeni bir uygulamaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu uygulama, gemilerden indirilen araçların gümrük kontrolünden geçirildikten sonra TIR'lara yüklenmek yerine, Haydarpaşa Garı ve gümrük bölgesinin yanındaki çadırlarda bekletilmelerini içermektedir.

Uygulama ile birlikte gemi taşımacılığında ve gümrük süreçlerindeki verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Önceden, gemilerden indirilen araçlar doğrudan TIR'lara yüklenerek taşınırken, yeni uygulama sayesinde araçlar öncelikle gümrük kontrollerinden geçirilmekte ve ardından Haydarpaşa Garı ve çevresindeki çadırlarda bekletilmektedir.

Yapılan bekletme süreci, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Araçlar, gümrük kontrolleri tamamlandıktan sonra çadırlara yönlendirilmekte ve burada gerekli belgelerin düzenlenmesi ve TIR'lara yüklenmek için hazırlanmaktadır. Bu süreç, gümrük memurlarının daha fazla alan ve imkanlara sahip olmalarını sağlayarak işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına olanak tanımaktadır.

Aynı zamanda, bu uygulama Haydarpaşa Garı'nın da daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Gar, araçların bekletildiği çadırların yanında bulunması sayesinde, lojistik süreçlerin merkezi bir noktada yönetilmesine imkan sağlamaktadır. Bu da taşımacılık süreçlerinin daha iyi planlanmasını ve koordine edilmesini sağlamaktadır.

Çadırlarda, araçlarla ilgili işlemler bayiler tarafından gerçekleştirildikten sonra sahipleri çağrılmaktadır. Araç sahipleri çadırlara geldiklerinde, kısa süren işlemlerin ardından otomobillerine kavuşmaktadırlar. Bu uygulama sayesinde araçların bayilere gitmesi için gereken teslim süresi bir iki hafta öne çekilebilmekte ve vatandaşlar araçlarını daha hızlı bir şekilde teslim alabilmektedir.

Öte yandan, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el araç ithalatı yapılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları "asparagas" olarak nitelendirmiş ve resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.