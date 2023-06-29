  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Sıfır otomobilde devir değişiyor! Artık bayiden değil oradan teslim dönemi başladı

Sıfır otomobilde devir değişiyor! Artık bayiden değil oradan teslim dönemi başladı

Yayınlanma:
Sıfır otomobilde devir değişiyor! Artık bayiden değil oradan teslim dönemi başladı
Son aylarda Türkiye'de yaşanan sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri engellemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Bu uygulama kapsamında Haydarpaşa Garı'nın yanındaki boş alanda çadırlar kuruldu ve sıfır araçlar, bayilere gitmeden önce burada sahiplerine teslim ediliyor. Bu sayede zaman tasarrufu sağlanması hedefleniyor ve teslimatlar daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...

Son 15 gündür, Haydarpaşa Garı'nın yanındaki eski siloların bulunduğu boş alan, yeni bir uygulamaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu uygulama, gemilerden indirilen araçların gümrük kontrolünden geçirildikten sonra TIR'lara yüklenmek yerine, Haydarpaşa Garı ve gümrük bölgesinin yanındaki çadırlarda bekletilmelerini içermektedir.

Uygulama ile birlikte gemi taşımacılığında ve gümrük süreçlerindeki verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Önceden, gemilerden indirilen araçlar doğrudan TIR'lara yüklenerek taşınırken, yeni uygulama sayesinde araçlar öncelikle gümrük kontrollerinden geçirilmekte ve ardından Haydarpaşa Garı ve çevresindeki çadırlarda bekletilmektedir.

Yapılan bekletme süreci, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Araçlar, gümrük kontrolleri tamamlandıktan sonra çadırlara yönlendirilmekte ve burada gerekli belgelerin düzenlenmesi ve TIR'lara yüklenmek için hazırlanmaktadır. Bu süreç, gümrük memurlarının daha fazla alan ve imkanlara sahip olmalarını sağlayarak işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına olanak tanımaktadır.

Aynı zamanda, bu uygulama Haydarpaşa Garı'nın da daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Gar, araçların bekletildiği çadırların yanında bulunması sayesinde, lojistik süreçlerin merkezi bir noktada yönetilmesine imkan sağlamaktadır. Bu da taşımacılık süreçlerinin daha iyi planlanmasını ve koordine edilmesini sağlamaktadır.

araç

Çadırlarda, araçlarla ilgili işlemler bayiler tarafından gerçekleştirildikten sonra sahipleri çağrılmaktadır. Araç sahipleri çadırlara geldiklerinde, kısa süren işlemlerin ardından otomobillerine kavuşmaktadırlar. Bu uygulama sayesinde araçların bayilere gitmesi için gereken teslim süresi bir iki hafta öne çekilebilmekte ve vatandaşlar araçlarını daha hızlı bir şekilde teslim alabilmektedir.

Öte yandan, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el araç ithalatı yapılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları "asparagas" olarak nitelendirmiş ve resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Kola fiyatlarına büyük zam geliyor! 2,5 litresi artık bu fiyat olacak: Tarih verildi
Kola fiyatlarına büyük zam geliyor! 2,5 litresi artık bu fiyat olacak: Tarih verildi
TOKİ kiradan ucuz taksitle ev sahibi yapacak! Ayda 2 bin TL taksitle kendi evinizde oturun!
TOKİ kiradan ucuz taksitle ev sahibi yapacak! Ayda 2 bin TL taksitle kendi evinizde oturun!
Ekmek ve makarna fiyatları değişiyor! Buğday ve arpada fiyat tarifesi güncellendi: Artık bu fiyata satılacak
Ekmek ve makarna fiyatları değişiyor! Buğday ve arpada fiyat tarifesi güncellendi: Artık bu fiyata satılacak
Ev sahipleri ve kiracılara uyarı yapıldı! Emlak balonu patlayacak: Süre uzadı
Ev sahipleri ve kiracılara uyarı yapıldı! Emlak balonu patlayacak: Süre uzadı
FED Başkanı Powell, faiz artırımından vazgeçmeyecekleri sinyalini verdi!
FED Başkanı Powell, faiz artırımından vazgeçmeyecekleri sinyalini verdi!
ING Bank emeklilerin yüzünü güldürdü! Emekli promosyonunu zirveye çıkardı: Eski rakamları unutun
ING Bank emeklilerin yüzünü güldürdü! Emekli promosyonunu zirveye çıkardı: Eski rakamları unutun
Bu renk otomobili olanlara kötü haber! En fazla değer kaybettiren 3 renk ortaya çıktı
Bu renk otomobili olanlara kötü haber! En fazla değer kaybettiren 3 renk ortaya çıktı