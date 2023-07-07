Sıfır otomobile dev zam geliyor! Uzman isim marka marka zam oranlarını açıkladı!

Son dönemde Türkiye'deki ekonomik kriz, enflasyon ortamı ve dünyadaki çip krizi ile Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler, otomobil sektöründe zamları beraberinde getirmiştir. Türkiye'nin en çok tercih edilen birçok markasına zam gelmiştir.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Temmuz ayı zam oranlarını duyurmuştur. Özpeynirci'ye göre, bazı otomobil markalarının Temmuz ayı zam oranları şu şekildedir...

OTOMOBİL FİYATLARINDA SON DURUM





Volkswagen: Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Amarok, Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 6-8 oranında zam yapılmıştır.

Peugeot: 208, e-208, 2008, 308, 3008, 408, 508, Rifter ve Partner Van modellerine yüzde 12-15 oranında zam gelmiştir.

Citroen: C3, C-Elysee, C3 Aircross, C4, e-C4, C4X, e-C4X, C5 Aircross, Berlingo ve Berlingo Van modellerine yüzde 10-12 oranında zam yapılmıştır.

Skoda: Fabia, Kamiq, Scala ve Octavia modellerine yüzde 8-9 oranında zam gelmiştir.

Leapmotor: T03 modeline yüzde 15,3 oranında zam yapılmıştır.

Renault ve Dacia: Markaya ait 12 modelde ortalama yüzde 12 oranında zam gerçekleşmiştir.

Bu zam oranları, markaların belirli modelleri için geçerli olup genel bir durumu yansıtmamaktadır. Zam oranları markaların politikaları, üretim maliyetleri, döviz kurları ve talep koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Otomobil sektöründeki zamlar, araç satın almayı düşünenleri etkileyebilir ve fiyatları daha da yükseltebilir. Bu nedenle, otomobil almak isteyen kişilerin güncel bilgilere ve resmi kaynaklara başvurarak en doğru kararı vermeleri önemlidir.