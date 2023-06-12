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Sigara fiyatları ağızları açık bıraktı! Büyük zam geldi: Artık bir paketi bu fiyata satılacak

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Sigara fiyatları ağızları açık bıraktı! Büyük zam geldi: Artık bir paketi bu fiyata satılacak
Bu haberler sigara tiryakilerinin moralini bozacak. Sigara fiyatları uçtu gidiyor! Peki ne kadar zam yapıldı? Tüm detaylar haberimizde.

Sigara içen insanlar internet üzerinden sigaralara yapılan zamları merakla araştırıyor. Peki hangi grup sigaralara zam geldi? Sigaralar ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARA TİRYAKİLERİ ÜZGÜN

Geçtiğimiz hafta sigaraya uygulanacak zamların konuşulması sigara tiryakilerini üzerken sonunda zamlar geçerli olmaya başladı. Bütün sigara gruplarına en az 5 TL zam uygulaması yapıldı. Güncel olarak markalarına göre sigara fiyatları şu şekilde;

-Marlboro Edge 45 TL

-Parliament marka sigara çeşitleri 48 TL

-Kent marka sigara 43 TL

-Kent Slims sigara 47 TL

-Kent D Range sigara 43 TL

Güncel Sigara Fiyatları

-Kent White sigara 47 TL

-Camel marka sigara çeşitleri 44 TL

-Camel Slender marka sigara 43 TL

-Chesterfield marka sigara 43 TL

-LM marka sigara 43 TL

-Muratti marka sigara 45 TL

-Marlboro Red Touch sigara 47 TL

-Maltepe sigara 42 TL

-Pall Mall sigara mentollü 42 TL

-Lark marka sigara 44 TL

-Tekel 2000 sigara 41.50 TL

-Viceroy marka sigara 42 TL

-Samsun sigara 42 TL

-Winston marka sigara çeşitleri 39 TL

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