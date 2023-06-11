Sigara fiyatlarına bir zam daha! Sigara tiryakilerine kötü haber: O markalar duyurdu

Sigara fiyatları, son zamanlarda sürekli bir yükseliş trendi gösteriyor ve bu durum sigara kullanıcıları için büyük bir sorun haline geliyor. Zam haberleri ardı arkası kesilmiyor ve vatandaşlar bu duruma isyan ediyor. Sigara kullanıcıları, her zam geldiğinde daha fazla ödemek zorunda kalmaktan ve sigara tüketimiyle ilgili maliyetlerin artmasından dolayı büyük bir endişe duyuyor.

EN PAHALI SİGARA 42 LİRA OLDU

Son olarak, Philip Morris ve BAT gibi önde gelen sigara gruplarına yapılan zamın ardından JTİ grubunda da zam haberi geldi. Bu üzücü gelişme, sigara fiyatlarının daha da yükselmesine neden oldu. JTİ grubunda en uygun sigara fiyatı 36,50 Türk Lirası olarak belirlendi. BAT sigara grubunda ise en ucuz sigara fiyatı 36,50 Türk Lirası iken en pahalı sigara 42 Türk Lirası olarak tespit edildi. Daha önce duyurulan habere göre, Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 Türk Lirası zam yapılmıştı. Bu zam dalgası, sigara fiyatlarının daha da yükseleceği ve sigara kullanıcılarının daha fazla maliyetle karşılaşacağı anlamına geliyor.



Sigara fiyatlarındaki bu sürekli artış, sigara kullanıcılarının maliyetlerini etkileyecek ve daha fazla harcamaya yol açabilecektir. Zam haberleri, sigara fiyatlarının arttığını ve sigara tüketimiyle ilgili maliyetlerin yükseldiğini göstermektedir.

