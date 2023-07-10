Sigara tiryakilerine kötü haber tez ulaştı! 1 paket sigaraya dev zam: İşte zamlı fiyatlar

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, sigara ve alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının artırılacağı duyuruldu. Bu artış sigara fiyatlarının yükseltilmesi anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 38,21 olarak kaydedildi. Yüksek enflasyonun etkileri sigara tüketimine de yansıyacak ve sigara içenlerin daha fazla ödeme yapması gerekecek.

Enflasyon verileri açıklandıktan sonra, sigara ve alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının yüzde 14,81 artacağı belirtildi. Bu artışın sigara fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. ÖTV artışı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) yüzde 14,81'lik artışa göre belirlenmektedir. Bu durum sigara ve alkollü içeceklerin tüketici için daha pahalı hale gelmesine neden olacaktır.



Bu ÖTV artışıyla birlikte sigara içenler ve alkollü içecek tüketenler, daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacaklar. Sigara fiyatlarındaki zam, sigara tüketimini azaltmaya yönelik bir etki yaratmanın aksine tütün kullanımının artmasıyla sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda sigara ve alkollü içeceklerin vergi gelirlerini artırmaktadır. Ancak ne yazık ki bu durum, sigara ve alkollü içeceklerin maliyetini artırarak tüketicilerin harcamalarını etkileyecek ve sağlık açısından zararlı olan bu alışkanlıklardan vazgeçmek yerine daha zararlılarını kullanmaya itecektir.