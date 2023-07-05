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Sigara tiryakilerini yakan haber! Sigaraya 5 TL zam geldi: O marka sigaralarda etiket değişti

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Sigara tiryakilerini yakan haber! Sigaraya 5 TL zam geldi: O marka sigaralarda etiket değişti
Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Sigaralar yine zamlanıyor! Peki ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Sigara kullanan insanlara zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor! Dev bir zam daha yapıldı! Peki güncel sigara fiyatları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARALARA YİNE ZAM

Son gelen haberlere göre sigara fiyatlarına 5 TL daha zam yapılacak. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş katıldığı programda KT&G grubuna 4 Temmuz tarihinden itibaren geçerli 5 TL zam geldiğini açıkladı. Aybaş Esse gruplarına 5 TL zam geldiğini, yakın zamanda diğer sigara gruplarına da zam geleceğini söyledi. 

Sigaraya Zam Geldi

Aynı zamanda Aybaş alkollü ürünler ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Özgür Aybaş alkollü ürünler ve sigara fiyatları ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Maliyet, firma, kur zammı olacak. Alkollü ürünlerde de yüksek zamlar uygulanacak. Her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem tütün ürünlerine ÖTV zammı geliyor.' 

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