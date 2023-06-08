Sigara zammı cepleri yaktı! En ucuz sigara fiyatı şaşırttı: Tüm sigara gruplarına dev zam!

Sigara fiyatlarına yeni bir zamlanma yapıldığı bildirildi. Bu zamla birlikte tüm sigara gruplarında fiyat artışı gerçekleşti. Sigara tiryakileri için bu durum maddi anlamda bir yük oluşturabilecek.

Philip Morris ve BAT gruplarının ardından JTİ grubu sigaralara da zam geldiği bildirildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla JTİ grubu sigaraların fiyat listesine zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte JTİ grubuna ait sigaraların fiyatları önemli ölçüde yükseldi.

En ucuz JTİ sigarasının fiyatı 36.5 TL'ye yükselirken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 41 TL'ye kadar çıktı. Bu zamla birlikte tüm sigara gruplarına zam gelmiş oldu ve en düşük sigara fiyatı da 36.5 TL olarak belirlendi.

YENİ SİGARA FİYATLARI





Win... Sl... 38 liraya zamlandı.

Win... Dar.. B... 38 liraya zamlandı.

Win... 39 liraya zamlandı.

Win.. Sl... 40 liraya zamlandı.

Win... Xs... 41 liraya zamlandı.

Cam.. Sle... 36.5 liraya zamlandı.

Cam... De... B... 36.5 liraya zamlandı.

Cam... 38 liraya zamlandı.

Mon... Car... Sl... 36.5 liraya zamlandı.

Mon.. Car... 37 liraya zamlandı.

İki harfli sigaraların fiyatı ise 36.5 lira ile 37 liraya zamlandı.

Yeni fiyat listesiyle birlikte sigara tüketimi maliyetli hale gelirken, sigara kullanıcıları bu zam durumunu göz önünde bulundurarak alışveriş yapacaklar. Sigara fiyatlarındaki zam, tütün ürünleri tüketimini azaltma amacını taşıyabilir ve insanları sigarayı bırakmaya teşvik edebilir.

Not: Basın yasası gereği sigara markalarının tam adı verilmemektedir.