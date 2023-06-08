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  3. Sigaraya tövbe ettirecek zam geldi! O sigara grupları da zam yaptı: Artık bir paketi bu fiyata satılacak

Sigaraya tövbe ettirecek zam geldi! O sigara grupları da zam yaptı: Artık bir paketi bu fiyata satılacak

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Sigaraya tövbe ettirecek zam geldi! O sigara grupları da zam yaptı: Artık bir paketi bu fiyata satılacak
Sigara kullanan bireyler için endişe verici bir haber duyuruldu. Sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Son zam tarihinin 15 Ocak olduğu PM grubunda, dün 5 Türk Lirası tutarında bir zam gerçekleşti. Bugün ise BAT grubu için zam duyurusu yapıldı ve en ucuz sigara 36,50 Türk Lirası, en pahalı sigara ise 42 Türk Lirası olarak belirlendi. İşte tiryakileri üzecek zam haberinin ayrıntıları...

Sigara kullanan bireyler için endişe verici bir haber duyuruldu. Sigara fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Son zam tarihinin 15 Ocak olduğu PM grubunda, dün 5 Türk Lirası tutarında bir zam gerçekleşti. Bugün ise BAT grubu için zam duyurusu yapıldı ve en ucuz sigara 36,50 Türk Lirası, en pahalı sigara ise 42 Türk Lirası olarak belirlendi. İşte tiryakileri üzecek zam haberinin ayrıntıları...

BAT grubu sigaralara bugün yapılan 5 Türk Lirası tutarında zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 36,50 Türk Lirası olarak belirlendi. En pahalı sigara ise 42 Türk Lirası oldu.

5 LİRALIK ZAM GELMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

sigara

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, PM ve BAT gruplarına yapılan zamın ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışının olacağını ifade ederek, rekabet kanunu gereği tüm firmaların aynı gün zam açıklaması yapamayacağını belirtti.

Kulislerde dolaşan iddiaya göre, enflasyon oranına göre düşük kalan sigara zamları nedeniyle yıl sonuna kadar sigaraya 5 Türk Lirası tutarında bir zam daha yapılması bekleniyor.

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