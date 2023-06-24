Şırnak Türkiye petrolcülüğünde önemli bir şehir olacak

Bakan Bayraktar Şırnak'ın önemine dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şırnak'ta gerçekleştirdikleri keşiflerle bölgenin önemli bir petrol merkezine dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektörü için Şırnak'ın önemli bir yer olduğuna vurgu yaptı. Şırnak'ın petrol ve doğal gaz aramacılığında önemli sonuçlar aldığını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin dışa bağımlılıkla mücadele anlamında özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi kaynaklarını üretmesi gerektiğini söyledi.