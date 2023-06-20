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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı: Net 11 Bin 402 TL Olacak

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı: Net 11 Bin 402 TL Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla asgari ücretin net 11 bin 402 TL olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı: Net 11 Bin 402 TL Olacak

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

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