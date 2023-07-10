Sosyal yardım alanlar bayram edecek! 2811 TL almak için hemen başvuru yapmak yeterli

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, vatandaşların zorlu bir süreç yaşamasına neden olmaktadır. Son dönemde asgari ücrete yapılan ara zam ve ardından gelen zam ve vergi artışları, ekmek fiyatlarına da yansımıştır. İstanbul'da ekmek kilogram fiyatı 35,5 TL'ye yükselerek, vatandaşları daha fazla etkilemiştir. 230 gram ekmek 8 TL, simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL olarak belirlenmiştir. Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir'in açıklamasında da belirtildiği gibi, ekmek gramajında düşüşler ve fiyat artışları beklenmektedir.



SOSYAL YARDIM PROGRAMLARININ AYLIK ÖDEMELERİ ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının ekonomik zorluklardan etkilenen kişilere daha fazla destek sağlamak amacıyla artış yapıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, düşük gelirli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan sosyal hizmet modellerinde aylık ödemelerde artışa gidildiğini açıkladı. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki düzenlemelerin etkisiyle yaşlı aylığı, engelli vatandaşların aylıkları ve diğer yardım programlarına yapılan ödemeleri kapsadı.

Temmuz ayı itibarıyla yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arasında engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı ise 2.811 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, engelli yakınlarına yönelik aylık ödemeler ve silikozis aylıklarında da artışlar gerçekleştirildi.

Bu düzenlemelerle birlikte, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırılmasıyla düşük gelirli bireylerin ve ailelerin daha fazla desteklenmesi hedefleniyor. Bakan Göktaş, yapılan düzenlemeler sonrasında ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırılacağını belirtti. Bu adımların ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşların daha iyi bir sosyal güvenceye sahip olmalarını amaçladığı ifade edildi.

Ayrıca, Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla çeşitli çalışmaların da devam ettiğini vurguladı. Bu kapsamda, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması, online başvuru imkanlarının sağlanması ve başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli önlemler alınıyor. Böylece, ihtiyaç sahibi ailelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde destek alması amaçlanıyor.

Aile Destek Programı, sadece maddi yardımları kapsamamakta, aynı zamanda sosyal hizmetler ve destek programlarıyla birlikte ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da içermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler gibi destekler sağlamakta ve bu sayede ailelerin kendi ayakları üzerinde durmalarını ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerini hedeflemektedir.