SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları dikkat! Destek ödemesi için flaş duyuru: 5 yıl içinde...

Emzirme ödeneği, doğum yapmış olan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşlere sağlanan bir destek olarak bilinir. Bu destek, sigortalı bireylerin kendi adlarına çalıştıkları durumlarda veya aylık/gelir elde eden kişilere sunulur. Ancak, kamu çalışanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği, kendi kurumları tarafından ödeme yapılırken emzirme ödeneği sağlanmaz.

2023 yılında, emzirme ödeneği kapsamında ailelere 316 TL destek verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2021 yılında 115 milyon 984 bin 712 TL, 2022 yılında ise 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneği sağlamıştır. Bu destek Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılara yöneliktir. Kamu çalışanları ise kendi kurumları tarafından bu destekten yararlanır.





Emzirme ödeneği, 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) sigortalıları arasında belirli şartları sağlayanlara verilir. Bu ödeneği alabilmek için en önemli şartlardan biri, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olmasıdır. Ayrıca, doğum canlı olarak gerçekleşmiş olmalı ve sigortalının herhangi bir prim borcu bulunmamalıdır.



SGK, emzirme ödeneğini talep dilekçesi olmadan, sistemde belirtilen emzirme ödeneği raporuna dayanarak otomatik olarak ödemektedir. Ödemeler, anlaşmalı banka hesaplarına veya belirlenen hesap numaralarına yapılmaktadır. Ödeme almak için belirlenen süre ise 5 yıldır.



Emzirme ödeneği başvuruları, anlaşmalı bankalar veya belirlenen hesap numaraları üzerinden yapılmaktadır. SGK, sistemde kayıtlı olan emzirme ödeneği raporuna dayanarak ödemeleri otomatik olarak gerçekleştirir ve bu ödemeler 5 yıl içerisinde çekilebilir hale gelir.

