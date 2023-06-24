  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları dikkat! Destek ödemesi için flaş duyuru: 5 yıl içinde...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları dikkat! Destek ödemesi için flaş duyuru: 5 yıl içinde...

Yayınlanma:
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları dikkat! Destek ödemesi için flaş duyuru: 5 yıl içinde...
SGK tarafından sunulan emzirme ödeneği, yeni bebek sahibi olan ebeveynlere maddi destek sağlar. 2023 yılında verilen destek miktarı 316 TL olarak belirlenmiştir. Başvurular, belirlenen hesap numaraları veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ödemeler otomatik olarak yapılır ve beş yıl içerisinde çekilebilir hale gelir.

 

Emzirme ödeneği, doğum yapmış olan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşlere sağlanan bir destek olarak bilinir. Bu destek, sigortalı bireylerin kendi adlarına çalıştıkları durumlarda veya aylık/gelir elde eden kişilere sunulur. Ancak, kamu çalışanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği, kendi kurumları tarafından ödeme yapılırken emzirme ödeneği sağlanmaz.

2023 yılında, emzirme ödeneği kapsamında ailelere 316 TL destek verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2021 yılında 115 milyon 984 bin 712 TL, 2022 yılında ise 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneği sağlamıştır. Bu destek Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılara yöneliktir. Kamu çalışanları ise kendi kurumları tarafından bu destekten yararlanır.
ödenek

Emzirme ödeneği, 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) sigortalıları arasında belirli şartları sağlayanlara verilir. Bu ödeneği alabilmek için en önemli şartlardan biri, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olmasıdır. Ayrıca, doğum canlı olarak gerçekleşmiş olmalı ve sigortalının herhangi bir prim borcu bulunmamalıdır.

SGK, emzirme ödeneğini talep dilekçesi olmadan, sistemde belirtilen emzirme ödeneği raporuna dayanarak otomatik olarak ödemektedir. Ödemeler, anlaşmalı banka hesaplarına veya belirlenen hesap numaralarına yapılmaktadır. Ödeme almak için belirlenen süre ise 5 yıldır.

Emzirme ödeneği başvuruları, anlaşmalı bankalar veya belirlenen hesap numaraları üzerinden yapılmaktadır. SGK, sistemde kayıtlı olan emzirme ödeneği raporuna dayanarak ödemeleri otomatik olarak gerçekleştirir ve bu ödemeler 5 yıl içerisinde çekilebilir hale gelir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Şırnak Türkiye petrolcülüğünde önemli bir şehir olacak
Şırnak Türkiye petrolcülüğünde önemli bir şehir olacak
Aile Bakanlığı'na başvuran eli boş dönmüyor! 1250 TL yardım ödemeleri için başvurular başladı
Aile Bakanlığı'na başvuran eli boş dönmüyor! 1250 TL yardım ödemeleri için başvurular başladı
Ayda 4 bin TL ödeyerek araba sahibi olmak mümkün! Renault taşıt kredisi kampanyasını duyurdu
Ayda 4 bin TL ödeyerek araba sahibi olmak mümkün! Renault taşıt kredisi kampanyasını duyurdu
O tarihten sonra kredi çekenler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz: Duyuru yapıldı
O tarihten sonra kredi çekenler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz: Duyuru yapıldı
Dolar fırladı, akaryakıt patladı! İstasyonda o rakamı görenler şaştı kaldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Dolar fırladı, akaryakıt patladı! İstasyonda o rakamı görenler şaştı kaldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları
O ödemeler erkene çekildi! Hesaplarınızı kontrol edin: 3 bin 552 TL para yatırılacak
O ödemeler erkene çekildi! Hesaplarınızı kontrol edin: 3 bin 552 TL para yatırılacak
26 yaş altı gençlere müjdeli haber verildi! O harcamalarının yarısını geri alacaklar
26 yaş altı gençlere müjdeli haber verildi! O harcamalarının yarısını geri alacaklar