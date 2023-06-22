SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yaşadı! Tam 9500 TL ödenecek: Başvuru şartı yok

Son günlerde asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki zamlar gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Asgari ücretin yüzde 34 artışla 11.402 TL'ye yükselmesi ve memur ve emekli maaşlarının enflasyon verilerine göre hesaplanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Vatandaşlar bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve bayram öncesi ikramiyeler ve maaşlar hakkında araştırmalar yapmaktadır.

Haziran 2023 itibariyle bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları güncel olarak ödenmektedir. Ödemelerin daha erken bir tarihte yapılacağı bilgisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiş olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 17-23 Haziran tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştur.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik ödemelerle ilgili bilgi sağlamıştır. SSK kapsamında gelir/aylık alan emeklilere ödemeler, belirli günleri olan gruplara göre farklı tarihlerde yapılacaktır. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise ayrı ayrı tarihlerde aylık ve ikramiyeler ödenecektir.



Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamları beklenmektedir. Haziran ayı enflasyon verileri belirlendikten sonra emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kamuoyuna duyurulacaktır. İlk beş aydaki enflasyon verilerine göre, emekli maaşları için yüzde 15,26 oranından daha yüksek bir artış beklenmektedir.

