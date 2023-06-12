Sudan ucuz tabiri tarih oldu! Su, kola, çay fiyatlarına dev zam: Fiyatlar değişti

Son zamanlarda dolar kurundaki hızlı artış ve lojistik maliyetlerinin dövize endeksli olması, vatandaşlar tarafından en çok tüketilen su, çay ve kola gibi içeceklerin fiyatlarında bir artışa neden oldu.

SU FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?





Cumhuriyet gazetesine yapılan bir röportajda GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, su sektöründe zam beklentisi olduğunu ve tüketicilerin daha ekonomik su markalarına yönelmelerinin artan su fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Kal ayrıca, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık ambalajlı su tüketiminin 125 litre olduğunu ve 2022'de ambalajlı su pazarının %4 oranında küçüldüğünü açıkladı.

Su fiyatlarındaki yükselişin çay sektörüne yansımaları da oldu. Bloomberg HT'nin haberine göre, Çaykur çayı %43 oranında zam yapma kararı aldı ve toptan satış yapan şirketlere yeni fiyat listeleri gönderdi. Tiryaki ve Rize Turist gibi popüler çay markalarının fiyatlarında da artışlar görüldü. Örneğin, Rize Turist çayının 1 kilogramlık paketinin tavsiye edilen perakende satış fiyatı eski listesinde 97.81 TL iken, yeni listede bu fiyat 141.54 TL olarak belirlendi. Bu da Rize Turist çayının %44.7 oranında zamlandığını göstermektedir.

KOLA FİYATLARINA ZAM

Son zam haberleri içecek sektöründe de etkisini gösteriyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla kutu kola fiyatlarında bir artış yaşandığını duyurdu. Bundan böyle, 330 ml'lik bir kutu Coca Cola'nın fiyatı 15 Türk Lirası yerine 18 Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca, 2,5 litrelik Coca Cola'nın da 40 Türk Lirası olması bekleniyor.



Bu yeni zam haberi içecek sektöründe dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de tüketicilerin tercih ettiği kola markalarından biri olan Coca Cola, fiyatlarında yaşanan bu artışla tüketiciler üzerinde etkisini hissettirecektir. Bu zam ile birlikte 330 ml'lik bir kutu Coca Cola'nın fiyatı yaklaşık %20 oranında yükselmiş olacak. Ayrıca, 2,5 litrelik Coca Cola'nın da 40 Türk Lirası olması bekleniyor, bu da daha büyük boyutta bir fiyat artışı demektir.