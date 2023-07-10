Sürücü kurslarına büyük zam geldi! Ödenecek yeni ücretler belli oldu: Ehliyeti olmayan yandı

Son dakika bilgisine göre, asgari ücrete yapılan Temmuz zammı ve önceki gün yapılan KDV ve MTV düzenlemeleri sonrasında sürücü kurslarına yeni bir zammın yolunda olduğu belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre, ehliyet almak isteyenlere yönelik yüzde 30'luk bir zam planlandığı ve ehliyet maliyetlerinin 13 bin liraya kadar çıkabileceği bildiriliyor. Bu düzenleme, 10 Temmuz'da hayata geçmesi bekleniyor ve sürücü kurslarının fiyatlarında değişiklikler yaşanacağı ifade ediliyor.

SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI ARTTI





Fiyatlardaki değişiklik illere göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor. İzmir'de sürücü kurslarının fiyatlarının 10 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, İstanbul'da ise 11 bin liraya kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ankara'da ise fiyatların 12 bin liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sınav ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacağı bildiriliyor. Yazılı sınavlara katılmak isteyenlerin önceden 240 lira ödeme yapması gerekecek. Direksiyon sınavına gireceklerin ise 295 lira sınav harcı ödemesi yapması gerekecek.

Sektör temsilcileri, asgari ücrete yapılan zam, bu yıl yeniden uygulanacak olan MTV'nin varlığı, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar gibi faktörlerin maliyetlerin ve girdi maliyetlerinin ciddi şekilde artmasına yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sektörde ciddi bir zam beklentisi olduğu ifade ediliyor.