Sürücülerin cebini yakan haber! Motorine dev zam geldi: 00.00'dan önce depoyu dolduran karlı çıkacak

Sürücüler için bir kötü haber daha geldi. Benzin fiyatlarına yapılan zamın ardından motorin litre fiyatlarına da zam yapılacak. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz artırım kararları, dolar/TL kurundaki yükseliş ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Haziran ayı boyunca motorin ve benzin fiyatları peş peşe zamlanmıştı.





Dün gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam yapıldı ve bu zam anında pompaya yansıdı. Seçimlerden önce benzin litre fiyatı 19.76 lirayken, motorin litre fiyatı ise 18.58 lira seviyesindeydi. Ancak bugüne kadar yapılan zamlarla birlikte benzin fiyatlarına 6 lira 38 kuruş, motorin fiyatlarına ise 5 lira 32 kuruş zam geldi.

Şimdi ise sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 87 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zam, akaryakıt fiyatlarındaki maliyetleri daha da artıracak.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 26.14 TL iken, motorin litre fiyatı 24.77 TL olarak belirlendi. Ankara'da benzin litre fiyatı ise 26.64 TL, motorin litre fiyatı ise 25.28 TL olarak güncellendi. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 26.66 TL iken, motorin litre fiyatı 25.39 TL oldu. Bu fiyatlar, sürücülerin yakıt maliyetlerinin artması anlamına geliyor.