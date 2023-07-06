  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Sürücülerin cebini yakan haber! Motorine dev zam geldi: 00.00'dan önce depoyu dolduran karlı çıkacak

Sürücülerin cebini yakan haber! Motorine dev zam geldi: 00.00'dan önce depoyu dolduran karlı çıkacak

Yayınlanma:
Sürücülerin cebini yakan haber! Motorine dev zam geldi: 00.00'dan önce depoyu dolduran karlı çıkacak
Benzin fiyatlarının ardından motorine de zam geldi! Depolarınızı doldurun! İşte yeni fiyatlar...

Sürücüler için bir kötü haber daha geldi. Benzin fiyatlarına yapılan zamın ardından motorin litre fiyatlarına da zam yapılacak. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz artırım kararları, dolar/TL kurundaki yükseliş ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Haziran ayı boyunca motorin ve benzin fiyatları peş peşe zamlanmıştı.

akaryakıt

Dün gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam yapıldı ve bu zam anında pompaya yansıdı. Seçimlerden önce benzin litre fiyatı 19.76 lirayken, motorin litre fiyatı ise 18.58 lira seviyesindeydi. Ancak bugüne kadar yapılan zamlarla birlikte benzin fiyatlarına 6 lira 38 kuruş, motorin fiyatlarına ise 5 lira 32 kuruş zam geldi.

Şimdi ise sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 87 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zam, akaryakıt fiyatlarındaki maliyetleri daha da artıracak.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 26.14 TL iken, motorin litre fiyatı 24.77 TL olarak belirlendi. Ankara'da benzin litre fiyatı ise 26.64 TL, motorin litre fiyatı ise 25.28 TL olarak güncellendi. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 26.66 TL iken, motorin litre fiyatı 25.39 TL oldu. Bu fiyatlar, sürücülerin yakıt maliyetlerinin artması anlamına geliyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Alkol ve sigara fiyatlarına enflasyon zammı! Yapılacak oran resmen belli oldu
Alkol ve sigara fiyatlarına enflasyon zammı! Yapılacak oran resmen belli oldu
Enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zammı açıklandı! SSK, Bağkur, SGK emeklileri artık bu maaşları alacak
Enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zammı açıklandı! SSK, Bağkur, SGK emeklileri artık bu maaşları alacak
Çocuklu ailelere devletten büyük destek! Başvuru şartlarına uyanlara 3.038 TL yardım yapılacak
Çocuklu ailelere devletten büyük destek! Başvuru şartlarına uyanlara 3.038 TL yardım yapılacak
Dolarda 50 TL beklentisi! Ünlü ekonomist uyardı: Bu yapılmazsa 50 TL'yi görecek
Dolarda 50 TL beklentisi! Ünlü ekonomist uyardı: Bu yapılmazsa 50 TL'yi görecek
Kur korumalı mevduatta parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan flaş KKM kararı!
Kur korumalı mevduatta parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan flaş KKM kararı!
Dolara enflasyon ayarı verildi! O seviyeyi aştı: Sıradaki seviye için korkutan tahminler
Dolara enflasyon ayarı verildi! O seviyeyi aştı: Sıradaki seviye için korkutan tahminler
Temmuz ayı zam ayı oldu! Sıfır otomobilde fiyatlar fırladı: Bayilerden flaş açıklama
Temmuz ayı zam ayı oldu! Sıfır otomobilde fiyatlar fırladı: Bayilerden flaş açıklama