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Taksimetreler alev aldı! O ilde taksi ücretlerine yüzde 100 zam! İşte açılış ücreti

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Taksimetreler alev aldı! O ilde taksi ücretlerine yüzde 100 zam! İşte açılış ücreti
Asgari ücrete yapılan zam haberi sonrasında vatandaşı etkileyen artışlar da peş peşe gelmeye başladı! Taksi açılış ücretleri değişti! Tüm detaylar haberimizde.

Taksilerle ilgili vatandaşa kötü haberler peş peşe gelmeye başladı. Bu ilde taksi açılış fiyatları değişti! Peki artık ücretlendirme nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAKSİ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Afyonkarahisar'dan vatandaşa kötü haber geldi. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası taksi ücretlerinin yükseldiğini paylaştı. Yeni ödemelere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği yönetim kurulundan onay alınarak karar verildi. Yeni fiyatlara göre açılış ücreti 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. 

Taksi Tarifeleri Değiştirildi

Kilometre başına ödeme ise 10 TL'den 20 TL'ye yükseldi. İndi bindi kısa mesafe ücretleri 35 TL'den 70 TL'ye yükseldi. Zaman tarifeleri ise saatlik 120 TL olarak belirlendi. Birim ve mesafe zaman ücreti 2 TL olarak duyuruldu. Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Karataş zam haberlerinin doğru olduğunu ve minibüs fiyatlarının artması için de çalışmalar olduğunu, net bir rakam olmasa da zam yapmanın artık mecburi olduğunu belirtti. 

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