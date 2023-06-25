Tapusu olanlar dikkat! 1 yıl süre verildi: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor

Son günlerde yaşanan fahiş fiyatlı satılık evler ve bu durumun ev alımlarını durma noktasına getirmesi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeleri ve alınacak önlemleri paylaştı.



2 TEMMUZ 2024' KADAR UZATILDI





Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2 Temmuz 2024 tarihine kadar kira artış üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, taşınmaz satış sözleşmelerinin artık noterliklerde yapılmasına yönelik bir düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Bu yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını ve vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlamasını sağlayacağını belirten Bakan Tunç, 4 Temmuz tarihinden itibaren noterlerde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışının yapılabileceğini duyurdu. Hafta sonları da nöbetçi noter uygulamasıyla noterlerin açık olacağını vurgulayan Bakan Tunç, bu sayede vatandaşların hafta içi dışında da taşınmaz satışı işlemlerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise noterlerde gayrimenkul satışlarının gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenlemenin Altıncı Yargı Paketi kapsamında daha önce açıklandığını belirtti. Yapılan düzenlemenin 4 Temmuz tarihinde yürürlüğe gireceğini dile getiren Özelmacıklı, bu düzenlemeyle birlikte gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında da noterlerde yapılabileceğine dikkat çekti. Böylece, tapu işlem yoğunluğu olan bölgelerde vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturulacağını söyledi.

Yapılan düzenleme ile noterlerde gerçekleştirilecek olan gayrimenkul satışlarının e-randevu sistemi üzerinden planlanacağını belirten Özelmacıklı, vatandaşların e-Devlet üzerinden Noterler Birliği'nin e-randevu uygulamasına başvurarak işlemlerini gerçekleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca, noter ücretlerinin de 2023 yılı noterlik ücret tarifelerine göre belirlendiğini ve taşınmaz satış sözleşmesi düzenlenmesi durumunda taşınmazın satış değerinin binde 1'i kadar bir ücret ödeneceğini belirtti.

Bu yeni düzenlemenin tapu işlemlerini kolaylaştıracağı ve vatandaşlara daha hızlı bir şekilde hizmet sunulmasını sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, noterlerde gerçekleştirilecek gayrimenkul satışları sayesinde tapu işlemlerinin daha da hızlanması ve alternatif bir kanal oluşturulması bekleniyor. Vatandaşlar, tapu harcı ve döner sermaye bedelleri dışında diğer işlemlerini de noterlerde gerçekleştirerek bu bedeli ödeyecekler.