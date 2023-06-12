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Tarım Bakanlığı'ndan çiftçileri üzen haber! Beklentilerin altında kaldı

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Tarım Bakanlığı'ndan çiftçileri üzen haber! Beklentilerin altında kaldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bir televizyon programında buğday alım fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yaparak, çiftçilerin yaşadığı mağduriyet konusunda endişeleri gidermeye çalıştıklarına dair açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Son günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasat başlamış olmasına rağmen buğday alım fiyatlarının hala açıklanmaması, üreticilerin ürünlerini düşük fiyatlara satmalarına sebep olmaktadır. Bu durum, çiftçilerin sabırsızlıkla buğday alım fiyatlarının açıklanmasını beklemelerine yol açtı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, bu konuda gelen tepkilere yanıt vermek amacıyla son günlerde birçok televizyon programına konuk oldu.

"HENÜZ BİR RAKAM YOK"

kirişçi

Bakan Kirişçi, bir televizyon programında yapılan bir soruya ilginç bir cevap verdi. Buğday alım fiyatlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya cevaben Kirişçi, henüz buğday alım fiyatıyla ilgili bir rakamın aklında olmadığını belirterek "Enflasyona bakacağız, rekolteye bakacağız, 5 Haziran sonrasında bir zamanda açıklamış olacağız" şeklinde cevap verdi.

Buğday üreticileri ise bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Hasat başladığı halde fiyatların belirsizliği nedeniyle ürünlerini düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyorlar. Bakan Kirişçi'nin "zihnimizde henüz bir rakam yok" ifadesi, üreticiler arasında büyük şaşkınlık oluşturdu.

Ancak Bakan Kirişçi, üreticilerin mağdur olmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Üreticilerin zor şartlar altında üretim yaptığını ve onları mağdur etmenin gelecek yıllarda buğday üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirten Kirişçi, "Geçmişte bu gibi sorunlar yaşadık ve artık aynı hataları tekrarlamamalıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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