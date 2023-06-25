Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 222 Milyon Lira Hibe Desteği Sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak. Destek kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne yönelik başvurular sonuçlandı.