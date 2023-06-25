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Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 222 Milyon Lira Hibe Desteği Sağlayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Milyar 222 Milyon Lira Hibe Desteği Sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak. Destek kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne yönelik başvurular sonuçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak. Destek kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne yönelik başvurular sonuçlandı. 11 ildeki afet bölgesindeki 83 projeye 222 milyon lira hibe sağlanacak. Ayrıca, Uzman Eller Projesi kapsamında 1200 projeye 300 milyon lira hibe desteği verilecek.

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