TC kimlik numarasını ezbere bilen ATM'ye koşsun! Hesaplara 4.336 TL yatırıldı: Hemen kontrol edin

Son açıklamalarla birlikte ödeme bekleyen kişilerin sevinci artmış durumda, çünkü hak sahiplerine ödemelerin başladığı duyuruldu. Ödemeler il il gerçekleştirilecek ve paraların hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet veya SMS yoluyla kontrol edilebilecek.

HESAPLARA 4 BİN 336 TL OLARAK YATACAK





Hükümet, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik destek ödemelerine devam etmekte ve evde bakım maaşı da bu destekler arasında yer almaktadır. Evde yaşlı, engelli veya yardıma muhtaç kişilere bakanlara, devlet tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda evde bakım maaşı olarak hesaplara yatırılan miktar, bu sefer 4 bin 336 TL olarak belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ödemelerin bugünden itibaren başladığını duyurmuştur.

Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Evde bakım maaşı ödemeleri kapsamında hesaplara yatırılan 4 bin 336 TL miktarını belirten Bakan Göktaş, bu ay ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için toplamda 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını ifade etmiştir. Bu destekten 570 bin vatandaşın faydalandığı da bildirilmiştir.

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde engellilik alanındaki politikaların hak temelli ve sürdürülebilir olmasını önemsediklerini vurgulayarak, engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif ve bağımsız bir şekilde katılmalarını hedeflediklerini dile getirmiştir. Ayrımcılığa uğramadan kendi sosyal çevrelerinde yer almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Bakan Göktaş, tüm engelli vatandaşlara ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulunmuştur.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Vatandaşların Evde Bakım maaşıyla ilgili ödeme detaylarını öğrenme konusundaki bilgi alma yöntemleri oldukça çeşitlidir. Bunlardan biri, E-Devlet ve SMS yöntemleridir.

E-Devlet platformunu kullanarak Evde Bakım maaşı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar için adımlar şu şekildedir:

E-Devlet sistemine giriş yapın. TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve arama yapın.

Açılan sayfada Evde Bakım maaşı ödemesi ile ilgili detayları görebilirsiniz. Bu bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alır.

SMS yoluyla Evde Bakım maaşı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar için ise aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS gönderme işlemi yapabilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'ye SMS atın.

SMS gönderdikten sonra bakiye takibinizi yapabilirsiniz. Bu işlem için operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilecektir.

Evde Bakım aylığı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmalıdır. Başvuruda bulunabilmek için gelir kriterlerine uygun olmanız, bakıma muhtaçlık kriterini sağlamanız ve ağır engelli olduğunuzu belirten bir sağlık kurulu raporu gibi belgelerin incelenmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Evde Bakım maaşı ödemelerini sorgulayabilir, başvurularınızı yapabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.